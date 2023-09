"Jesteście spadkobiercami Matki Rosji, idźcie z nią naprzód" - zwracał się jeszcze niedawno papież Franciszek do młodych rosyjskich katolików. Jego wypowiedź wywołała ogólnoświatowy skandal, słowa ojca świętego dementował Watykan. Teraz do sprawy odniósł się główny zainteresowany.

10 dni - tyle czasu zajęło papieżowi odniesienie się do swoich kontrowersyjnych tez w wystąpieniu do młodych Rosjan. Wzywał ich do kultywowania "wielkiej Rosji", co skrytykował m.in. Kijów.

- To był dialog z młodymi Rosjanami. Na jego zakończenie skierowałem przesłanie, które powtarzam zawsze: by przejęli swoje dziedzictwo - powiedział na pokładzie samolotu lecącego do Rzymu Franciszek, który zakończył właśnie swoją podróż do Mongolii.

- Po drugie, by wyrazić koncepcję dziedzictwa, mówiłem, że rosyjskie dziedzictwo jest bardzo piękne. Pomyślcie o literaturze, o muzyce, o Dostojewskim, który dziś mówi nam o dojrzałym humanizmie - kontynuował ojciec święty.

- Po trzecie, może nie było to szczęśliwe, ale kiedy mówiłem o wielkiej Rosji, może nie w sensie geograficznym, ale kulturowym, przyszło mi do głowy to, czego uczyli nas w szkole: Piotr I, Katarzyna II. Może nie jest to słuszne, nie wiem, ale to było skojarzenie - wyznał duchowny.

Papież kładł też nacisk na utrzymywanie dialogu. - To, co powiedziałem młodym Rosjanom, to jest to, aby przejęli swoje dziedzictwo, co znaczy - by nie szukać go gdzie indziej, by wziąć je. A jakie dziedzictwo? Wielkiej Rosji, kultury rosyjskiej, piękna i wielkiej głębi. Nie należy tego przekreślać przez problemy polityczne - dodał.

Apel papieża do młodych Rosjan: Bądźcie twórcami pokoju

Pod koniec sierpnia biskup Rzymu wziął udział w zdalnym spotkaniu z okazji Katolickiego Dnia Młodzieży w Petersburgu. - Życzę wam, młodzi Rosjanie, powołania do bycia twórcami pokoju pośród tak wielu konfliktów i pośród tak wielu polaryzacji - mówił ojciec święty.

Franciszek wzywał młodzież ze wschodu do "stania się się siewcami ziaren pojednania", które "w tej zimie wojny nie wykiełkują w zamarzniętej ziemi, ale zakwitną w przyszłej wiośnie". W trakcie wystąpienia nie zabrakło odniesień do historii - Argentyńczyk chętnie mówił m.in. o carze Piotrze I Wielkim i Katarzynie II.

- Nie rezygnujcie nigdy z tego dziedzictwa. Jesteście spadkobiercami Matki Rosji, idźcie z nią naprzód. I dziękuję wam za wasz sposób bycia, za sposób, w jaki jesteście Rosjanami" - apelował papież.

