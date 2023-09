"Ojciec, mąż, patriota, ekonomista, przedsiębiorca. Autor książek o tematyce ekonomiczno-finansowej" - w taki sposób opisuje się kandydat Konfederacji z piątego miejsca w 29. okręgu obejmującym Zabrze, Gliwice, Bytom i powiaty gliwicki oraz tarnogórski.

Bezpartyjny polityk próbujący sił z listy Konfederacji w swoim programie wyborczym liczącym 14 punktów prezentuje hasła dotyczące m.in. reaktywacji górnictwa czy też obniżenia cen prądu.

Nie to przykuwa jednak największą uwagę internautów. Jeden z pomysłów programowych wydaje się skrajnie odmienny od znanego powszechnie programu Konfederacji. Mowa o punkcie drugim dotyczącym programów pro demograficznych, o które walczyć będzie Paweł Górnik.

"Stopniowe zastąpienie programu 500+ jednorazowymi wypłatami w wysokości 70 000 zł, 150 000 zł i 250 000 zł za urodzenie kolejnych dzieci oraz rozlosowanie dwóch milionów złotych dziennie wśród kobiet, które urodziły dziecko danego dnia" - proponuje kandydat.

Dodatkowo na swoim facebookowym profilu udostępnił krótkie wytłumaczenie potrzeby realizacji tego postulatu.

Sekretarz Konfederacji: Odcinamy się od takich rozwiązań

O komentarz do zaproponowanego przez Pawła Górnika punktu programowego poprosiliśmy przedstawicieli Konfederacji.

- Jestem przekonany, że to jakiś błąd wymagający wyjaśnienia. Absolutnie nie jest to program Konfederacji. Odcinamy się od takich rozwiązań. Program Konfederacji to Konstytucja Wolności i można go znaleźć na naszej stronie internetowej, do czego zachęcam - odpowiedział Krzysztof Rzońca, sekretarz partii Nowa Nadzieja będącej jedną ze składowych Konfederacji.

ZOBACZ: Wybory 2023. Sondaż dla "Wydarzeń". PiS na czele, spadek notowań Koalicji Obywatelskiej

Równie zaskoczony propozycją kandydata z okręgu 29. był Bartosz Bocheńczak.

- Pomysł, który przedstawia pan Paweł Górnik, dla mnie jako wolnościowca jest całkowicie nieakceptowalny. Konfederacja składa się z trzech środowisk politycznych, ale żadne nie przyłożyłoby ręki do takiego rozwiązania. Naszym celem jest powstrzymanie rozdawnictwa, a nie rozbudowywanie go o kolejne absurdalne pomysły - stwierdził prezes oddziału krakowskiego.