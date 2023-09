Prezydenci Czech i Słowacji Petr Pavel i Zuzana Czaputova ocenili rozłam w relacjach Polski i Ukrainy jako "zwykłe nieporozumienie" - relacjonuje czeski dziennik "Deník N". Politycy spotkali się w Domu Czeskim w Nowym Jorku, gdzie przy okazji obrad ONZ uczestniczyli w kolacji z okazji 30. rocznicy powstania niepodległych republik Czech i Słowacji.

W ostatnich dniach doszło do kilku sytuacji podważających dobre relacje Polski i Ukrainy. Po tym, jak Komisja Europejska nie przedłużyła unijnego embarga na ukraińskie zboże, Warszawa zdecydowała się podjąć taką decyzję samodzielnie.

Następnie Kijów poinformował o pozwaniu Polski w Światowej Organizacji Handlu, a w ONZ prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że "niektórzy nasi przyjaciele (…) pomagają przygotować scenę dla moskiewskiego aktora".

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki w Polsat News: Nie przekazujemy już żadnego uzbrojenia Ukrainie

Po tych słowach Warszawa wezwała ambasadora Ukrainy do złożenia wyjaśnień, a premier Mateusz Morawiecki w Polsat News powiedział, że Polska nie przekazuje już Ukrainie nowej broni.

O tę wypowiedź Zuzana Czaputova miała pytać Andrzeja Duda w Nowym Jorku. Z jej wypowiedzi wynika, że prezydent Polski rozumie słowa premiera jako informację, iż Polska nie przekazuje nowej broni, ale nie zatrzymuje wsparcia dla Ukrainy.

Pavel o Zełenskim: Jest tylko człowiekiem

Do wypowiedzi Zełenskiego odniósł się też Petr Pavel. - Nawet czołowi politycy są tylko ludźmi i podlegają presji. Prezydent Zełenski jest pod ciągłą presją i gdybyśmy byli na jego miejscu, prawdopodobnie częściej niż on tracilibyśmy głowę. Dlatego mocniejszych wypowiedzi nie trzeba brać dosłownie - stwierdził prezydent Czech.

ZOBACZ: Ambasador Ukrainy wezwany do MSZ. Reakcja na wypowiedź prezydenta Zełenskiego

- Nie zauważyłem niczego, co można nazwać poważnym rozłamem. To, co zostało powiedziane nie musi oznaczać, że należy zakończyć współpracę i wsparcie Polski dla Ukrainy - dodał Pavel.