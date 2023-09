Donald Tusk pokazał nagranie, w którym nawiązuje do powtarzanej przez PiS retoryki, według której były premier prowadził politykę proniemiecką. Na filmie zwalnia usprawiedliwia nastolatków z lekcji niemieckiego argumentując, że spotkanie z nim to tak, jakby w lekcji uczestniczyli.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej opublikował na platformie X (dawniej Twitter) nagranie, na którym uczniowie podczas jednego ze spotkań wyborczych poprosili go o usprawiedliwienie nieobecności na lekcji języka niemieckiego.

- Proszę bardzo o usprawiedliwienie chłopaków, byli na spotkaniu ze mną, a mieli być na niemieckim. No, ale jak ze mną byli na spotkaniu to prawie to samo - ironizował Donald Tusk. Trudno się tu nie doszukać nawiązania do retoryki Prawa i Sprawiedliwości.

Politycy partii rządzącej regularnie podkreślają, że były premier działał i działa na rzecz interesu Niemiec. Podczas konferencji prasowej 13 września postulowali, by oddał Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego - najbardziej znaną polityczną nagrodę przyznawaną w Niemczech.

- Apelujemy do Donalda Tuska, aby oddał niemieckie medale, ponieważ to nakazuje zwykła przyzwoitość - stwierdził wtedy Radosław Fogiel. Natomiast rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział, że każdy medal ma dwie strony, a "w przypadku Donald Tuska obie strony są niemieckie".