Prowadzący program Piotr Witwicki zapytał Prezesa Rady Ministrów o to, czy Prawu i Sprawiedliwości "lepiej rywalizowałoby się z kandydatem na premiera Donaldem Tuskiem czy Rafałem Trzaskowskim".

W odpowiedzi Mateusz Morawiecki stwierdził, że "pan Rafał Trzaskowski jest taką marionetką Tuska".

- Jak Polacy chcieliby zobaczyć do jakich korków doszłoby w Polsce, do jakiego zatrzymania gospodarki, to niech przyjadą do Warszawy i niech zobaczą jak zarządzali tymi ściekami z Czajki (oczyszczalni ścieków w stolicy - red.) i jak zarządzają ruchem dzisiaj - mówił szef rządu.



Powtórka wydarzeń z kampanii prezydenckiej

Polityk podkreślił, że PiS nie obawia się żadnego z tych polityków Koalicji Obywatelskiej, choć jego zdaniem może dojść do zamiany kandydata na premiera.

- Rzeczywiście sądzę, że jest taki plan Platformy. Podobnie jak 3 lata temu. Oni zamienili panią Kidawę-Błońską na Trzaskowskiego - mówił.

Powodem zmiany kandydata na przyszłego premiera, jak twierdzi Mateusz Morawiecki, byłby fakt, że Donaldowi Tuskowi "jakoś nie idzie".

- Tusk na razie idzie jako domniemany kandydat na premiera. Myślę, że podmienią Tuska na Trzaskowskiego, bo bardzo słabo mu idzie w tej kampanii - stwierdził. - Już dawno miała być "mijanka", mieli przegonić PiS - dodał.

- Jestem jednak przekonany, że tak jak wtedy wygrał prezydent Andrzej Duda, tak i teraz poradzimy sobie z tą "podmienioną wersją" - zakończył.

