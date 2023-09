Nadwyżka zboża w Polsce rośnie – czy mamy powody do niepokoju?

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami w 2022 roku ukształtowały się w Polsce na poziomie 27,1 miliona ton, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do wcześniejszych dwunastu miesięcy o około 0,5%. Biorąc dodatkowo pod uwagę zboże z Ukrainy oraz niedostosowanie infrastruktury do obsługi tak dużych ilości w celach eksportowych, rodzi się pytanie o to, czy rolnicy mają powody do niepokoju.