Tiktokerka publikująca filmy pod pseudonimem Lina Mukherjee została skazana na dwa lata więzienia za nagranie, na którym najpierw zmawia modlitwę, a nastepnie je wołowinę. Kobiecie zarzucono "bluźnierstwo" oraz "podżeganie do nienawiści". - Nie spodziewałam się takiej kary - powiedziała zaskoczona twórczyni.

Lina Lutfiawati, ma 33 lat, pochodzi z Indonezji, ale prowadzi też firmę w Indiach. Dużo podróżuje, a wszystko co zobaczy, szczególnie ulubione potrawy dokumentuje na swoim koncie na Tiktoku, które obserwuje ponad 2 miliony osób.

W marcu opublikowała na platformie wideo, na którym najpierw wypowiada formułkę muzułmańskiej modlitwy, a potem zjada wieprzowinę. Wedle dokumentów kobieta identyfikuje się jako muzułmanka. Dlatego też nagranie dotarło do indonezyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Doniesienie w tej sprawie złożyła inna Indonezyjka, która uznała jej zachowanie za obraźliwe.

Surowa kara dla Tiktokerki

Indonezja to największy na świecie kraj z większością muzułmańską, a wieprzowina jest w islamie uważana za "haram", czyli niedozwoloną. Sąd stwierdził, że internetowa twórczyni "popełniła bluźnierstwo". Co więcej, została też uznana za winną "podżegania do nienawiści" wobec osób i grup religijnych.

Sąd skazał ją na dwa lata więzienia. Musi zapłacić też grzywnę w wysokości 16 245 dolarów. Jeśli nie zapłaci kary, jej pobyt w więzieniu może zostać przedłużony o trzy miesiące.

"Tego się nie spodziewałam"

Po rozprawie Lina powiedziała reporterom, że jest zaskoczona wyrokiem. - Wiem, że zrobiłam źle, ale nie spodziewałam się takiej kary - powiedziała cytowana przez Reuters Lina w lokalnej stacji informacyjnej MetroTV.

Organizacje prawnicze i aktywiści w Indonezji od dawna krytykują przepisy dotyczące "bluźnierstwa", które ich zdaniem są często nadużywane wobec mniejszości religijnych.

W 2017 r. były gubernator Dżakarty Basuki Tjahaja Purnama, znany również jako Ahok, został skazany na prawie dwa lata więzienia za uwagi, które miały obrażać islam.