Mieszkaniec Grodna przez przypadek dowiedział się, że w jednej ze wsi w pobliżu jego miasta urodził się kot o dziwnej sierści. Matka zwierząt to zwykły kot podwórkowy o rudej sierści. Urodziła trzy młode: białe, czarne i zielone.

Pan Siergiej nabył nietypowego kota i zawiózł go do weterynarza. Lekarz ocenił, że zwierzę jest całkowicie zdrowe, a zielonawa sierść to jego naturalny kolor. Dlaczego kot ma tak nietypową sierść? Tego lekarz nie mógł wyjaśnić.

Konkurs na imię dla zielonego kota

"Dlaczego pomalowałeś kota"? - to pytanie, które pan Siergiej słyszy teraz najczęściej, o czym opowiedział w rozmowie z portalem newgrodno.by. - Poza kolorem nie różni się od innych zwierząt. Uwielbia jeść i bawić się, zwiedzać wszystkie zakamarki - opowiedział mężczyzna.

Do tej pory Siergiej był raczej psiarzem - ma psa rasy Corgi o imieniu Teddy. Jest jednak pewien, że zwierzęta się polubią i przyzwyczają do siebie.

Siergiej postanowił też wykorzystać kota do promocji swojej firmy. Na Instagramie ogłosił konkurs na imię dla zwierzęcia, a internauci wymyślili ponad 200 propozycji.

