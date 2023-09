Donald Tusk w programie "Gość Wydarzeń" mówił, że pojawia się w studiu Polsat News po latach. - Jestem wzruszony. Ostatni raz byłem u was, jak byłem jeszcze premierem - zauważył lider PO. Dodał, że "bardzo docenia poziom niezależności stacji". Jak wynika z raportu Reuters Institute, informacje emitowane przez Polsat cieszą się zaufaniem wśród 51 proc. Polaków.

Lider Platformy Obywatelskiej we wtorkowym "Gościu Wydarzeń" przypomniał, że to jego pierwsza rozmowa w studiu Polsat News od wielu lat.

- Jestem trochę wzruszony, bo ostatni raz byłem u was gościem jak jeszcze byłem premierem rządu. Jestem bardzo poruszony, bo wiem jak ważne jest dotrzeć do widzów waszej stacji z prawdziwym przekazem - rozpoczął Donald Tusk.

- Doceniam prawdę w przekazach, dlatego jestem wdzięczy, że zaprosiliście mnie do studia - dodał lider PO i zauważył, że "mówi o tym w Polsacie, bo nie ma możliwości powiedzieć tego w telewizji publicznej".

Donald Tusk: Wyborcy muszą mieć prawdziwe informacje

Tusk stwierdził, że "w każdej kampanii, a w tej szczególnie, kluczowe jest, by wyborcy wszystkich partii, także wyborcy PiS-u, mieli prawdziwe informacje na temat tego, co się dzieje w Polsce". - Najważniejsze jest, by wszyscy, którzy głosowali na różne partie cztery lata temu, mieli szansę realnego wyboru - dodał lider PO.

ZOBACZ: Donald Tusk w Polsat News: Karmienie kłamstwami TVP Info jest upokarzające

Polityk zauważył, że "chce podkreślić nadzwyczajną rolę takich mediów jak Polsat i inne telewizje i radiostacje, które nie są zależne bezpośrednio od władzy". - To jest dla mnie moment historyczny, że po tylu latach mogę dotrzeć do tych wszystkich, którzy oglądają Polsat i chcą usłyszeć trochę prawdy od opozycji, a nie tylko przekaz rządu - podkreślił.

Prowadzący Piotr Witwicki zauważył, że Polsat News na bieżąco transmituje wszystkie konferencje prasowe partii opozycyjnych. - Bardzo doceniam poziom niezależności waszej stacji - wtrącił Donald Tusk.

Redaktor przypomniał, że w czasie wyborów prezydenckich zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Andrzej Duda dziękowali Polsatowi za bezstronność i rzetelność. - To pokazuję też badania - dodał Piotr Witwicki.

- Nie mam żadnej wątpliwości, dlatego jestem u was gościem - podkreślił lider PO.

Polsat - telewizja, której ufają Polacy

Jak wynika z raportu Reuters Institute z czerwca, Polsat jest telewizją, która wzbudza wśród Polaków największe zaufanie. Najmniej osób ufa Telewizji Polskiej, drugie miejsce w rankingu zajmuje zaś TVN.

ZOBACZ: Wybory parlamentarne 2023. Przerwana konferencja Donalda Tuska przed siedzibą TVP



Informacje emitowane przez Polsat cieszą się zaufaniem wśród 51 proc. Polaków. To najlepszy wynik jeśli chodzi o największe stacje telewizyjne w kraju i drugi w ogólnym rankingu największych mediów. Brak zaufania deklaruje z kolei 20 proc.