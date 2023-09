- Gdy byłem premierem, w mediach publicznych krytykowano mnie w sposób ostry i zdecydowany. Nigdy mi do głowy nie przyszło, by w związku z tym w nich interweniować - mówił lider PO Donald Tusk w "Gościu Wydarzeń". Stwierdził, że we wtorek Telewizja Polska "pokazała prawdziwą twarz", bo jej pracownik zakłócił konferencję KO. Jak ujawnił, gdy jego formacja będzie rządzić, zlikwiduje abonament RTV.