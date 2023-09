Posłanka KO Kinga Gajewska została zatrzymana przez policję w Otwocku. - Chcieliśmy powiedzieć mieszkańcom miasta, przy okazji że jest pan premier, o tym, że 250 tysięcy wiz zostało wydanych przez nasz rząd do krajów afrykańskich i azjatyckich i te wizy były sprzedawane na straganach - mówiła dla Polsat News zaraz po opuszczeniu radiowozu. Jej zdaniem funkcjonariusze wiedzieli, że jest posłanką.

"Za wypowiedź o polityce imigracyjnej rządu policja nielegalnie zatrzymała posłankę Platformy Obywatelskiej. Ale oni boją się prawdy" - poinformował we wtorek wieczorem rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.

Na nagraniu, które opublikował na Twitterze widać, jak funkcjonariusze wprowadzają posłankę do radiowozu.

Za wypowiedź o polityce imigracyjnej rządu policja nielegalnie zatrzymała posłankę Platformy Obywatelskiej. Ale oni boją się prawdy! #250tysięcyimigrantówPiS #Otwock pic.twitter.com/CHq6N8HVnO — Jan Grabiec (@JanGrabiec) September 19, 2023

"Policja zatrzymuje posłankę Kingę Gajewską informującą mieszkańców Otwocka o 250 tysiącach migrantów wpuszczonych przez PiS" -napisał z kolei szef PO Donald Tusk. - Wykręcono jej ręce i wprowadzono do tzw. "suki" - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" na Polsat News.

Posłanka KO Kinga Gajewska zatrzymana przez policję. "Złapali mnie za ręce i szarpali"

Zaraz po opuszczeniu radiowozu Gajewska powiedziała dla Polsat News, że przy okazji wizyty premiera w Otwocku postanowiła przekazać, że rząd wydał 250 tys. wiz migrantom z państw Afryki i Azji.

- Niektórzy ludzie mają dostęp tylko i wyłącznie do jednej stacji, do jednego kanału TVP. Jesteśmy zdeterminowani, żeby wszyscy Polacy dowiedzieli się co się stało - mówiła.

- Natomiast kiedy powiedziałam to przez megafon, policja po prostu złapała mnie za ręce i szarpiąc wprowadziła do radiowozu. Cały tłum krzyczał, że jestem posłanką. Był również inny poseł, który potwierdzał to, że jestem posłanką. Chciałam się wylegitymować, niestety policjanci trzymali mnie za ręce i szarpali, więc nie było takiej możliwości. Zamknęli mnie w radiowozie i pan komendant czy policjant powiedział, że nie podoba mu się moje zachowanie - opowiadała.

Gajewska powiedziała, że do jutra podejmie decyzję o tym, czy składać skargę.

