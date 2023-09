W bagażu pasażerów spoza Unii Europejskiej funkcjonariusze odkryli nietypowy ładunek - ponad 100 kilogramów mięsa. Szacunkowa wartość towarów do około 10 tysięcy złotych. Na teren UE nie można wwozić produktów mięsnych bez kontroli weterynaryjnej, więc podróżni muszą teraz liczyć się z przykrymi konsekwencjami.

Funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego odkryli mięso podczas lotniskowej kontroli bagażowej. Rejs był spoza Unii Europejskiej. Celnicy znaleźli pudełka i torby wypełnione paczkami z wędlinami o łącznej wadze 103 kilogramów.

Podróżnych zostali ukarani mandatem, a mięso zostało skonfiskowane. - Na terytorium Unii Europejskiej nie można wwozić produktów mięsnych i mleczarskich bez przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej. W przypadku ruchu podróżnych przywóz takiej żywności jest całkowicie zakazany - podkreśla Anna Miłosz, kierownik Oddziału Celnego Port Lotniczy Kraków-Balice.

Ponad 100 kilogramów mięsa w bagażu

Krajowa Administracja Skarbowa opublikowała zdjęcia z interwencji.

Funkcjonariusze z Małopolskiego #UCS odkryli w bagażu pasażerów podróżujących spoza UE 103 kg wędlin🍖Produkty zostały zatrzymane. Przed podróżą zawsze sprawdźmy, które towary są objęte ograniczeniami i zakazami w ruchu transgranicznym 👉https://t.co/k4hFwdj2pF pic.twitter.com/qH6jFhRiCn — Małopolska KAS (@KAS_Krakow) September 19, 2023

"Przywóz na teren UE owoców i warzyw uwarunkowany jest wymogiem posiadania świadectwa fitosanitarnego. Wyjątek stanowi tylko pięć rodzajów owoców. Są to: banany, duriany, ananasy, kokosy i daktyle" - wskazuje KAS w komunikacie.

Agencja zaznacza, że na znalezisko na krakowskim lotnisku uwagę powinni zwrócić też polscy obywatele, którzy podróżują do krajów poza Unią Europejską. "Każdy z krajów ma własne zasady dotyczące wwozu określonych produktów, np. wwiezienie żywności, roślin, zwierząt i skór zwierzęcych do Australii jest całkowicie zakazane. Dlatego zawsze warto sprawdzić ograniczenia przed podróżą do danego kraju, np. stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych" - zaznacza KAS.

jk/ac/ Polsatnews.pl