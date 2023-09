Mężczyzna ze Szczecina zamówił z Indonezji spodnie wykonane ze skóry pytona. Jednak paczka została przechwycona przez służbę celną. Pyton jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, dlatego tworzenie z niego np. ubrań jest nielegalne. Mężczyźnie grozi teraz nawet do pięciu lat więzienia i kara finansowa.

W wakacje kwitnie handel zagrożonymi gatunkami. Podróżni często chcą przywieźć z wakacji nielegalną pamiątkę. W ostatnie trzy lata w Polsce wykryto pół miliona przedmiotów pochodzących z przestępstw, które naruszyły dziką przyrodę.

ZOBACZ: Niemcy: Spacerował po mieście z pytonem. Chciał, aby wąż zażył świeżego powietrza



- Największą pamiątką to może być kilkudniowy pobyt w egzotycznym więzieniu. Myślę, że przed tym zawsze przestrzegamy, żeby nigdy nie kupować na targach pamiątek, które są z podejrzanego źródła. Wiele krajów zabrania czegokolwiek co ma wartość historyczną albo jest wyprodukowane z czegoś co jest pod ochroną - Powiedział w rozmowie z Polsat News Krzysztof Domagalski, rzecznik Lotniska Szczecin-Goleniów.

Mężczyzna ze Szczecina kupił spodnie z pytona. Paczka została przechwycona

Ostatni przypadek miał miejsce w Szczecinie. Pracownicy służby celnej zarekwirowali podejrzaną paczkę nadaną z Indonezji.

WIDEO: Mężczyzna zamówił spodnie z pytona

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



- Najpierw kontrolujemy takie przesyłki przy wykorzystaniu urządzeń rentgenowskich, jeżeli widzimy obrysy, jakieś nieregularne kształty, bądź ciemniejsze, jaśniejsze kolory, które wzbudzają nasze podejrzenia. Jeżeli rzeczywiście coś takiego się pojawia to otwieramy przesyłkę i następuje fizyczna kontrola - podała Małgorzata Brzoza z Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie.



W tym wypadku doszło do takiej kontroli, a służby ujawniły spodnie wykonane ze skóry pytona.

ZOBACZ: Chorzów: Kobieta odkryła w toalecie 2,5 metrowego pytona. "Przywędrował rurami"

Przewóz oraz kupno roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, jak i przedmiotów z nich zrobionych jest nielegalne. Mówi o tym Konwencja Waszyngtońska. Takich gatunków jest około 30 tysięcy z czego 10 tysięcy to zwierzęta.



Mężczyznę ze Szczecina czeka najpewniej odpowiedzialność karna. Za taki czyn grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Najpewniej zostanie na niego nałożona także kara pieniężna.

WIDEO: Pomorskie. Pożar domu w Rokitnicy. Nie żyje 4-letnie dziecko Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/dsk/polsatnews.pl