Kiedy obcinać truskawki po owocowaniu? Dlaczego warto to zrobić?

Chcesz zwiększyć przyszłoroczne plony truskawek? Zastanawiasz się co zrobić, by owoców było nie tylko dużo, ale też ich rozmiar był większy niż zwykle? Jeśli tak, mamy dla Ciebie garść porad z cyklu: truskawki uprawa przycinanie. Podpowiemy, dlaczego dokładnie należy wykonywać te zabiegi pielęgnacyjne oraz kiedy i jak je przeprowadzać.

Przeczytaj poniższy tekst i ciesz się dorodnymi zbiorami w kolejnym roku!

Kiedy obciąć truskawki po owocowaniu?

Wszyscy ci, którzy szczególnie chcą zadbać o przyszłoroczne plony tych owoców, powinni wiedzieć kiedy należy ścinać truskawki. Przede wszystkim, nie robimy tego od razu po zakończeniu owocowania, po którym trzeba dać roślinie nieco odpocząć. Prace rozpoczynamy najwcześniej w dwa tygodnie po ostatnich zbiorach, najpóźniej w trzy tygodnie po ich zakończeniu. Zwykle okres ten przypada na przełom lipca i sierpnia, ale wszystko zależy od posiadanej odmiany truskawek.

Jednak równie istotne jak to, kiedy obcina się truskawki, jest sposób wykonywania tych czynności. Zacznijmy od narzędzi, które będą nam potrzebne. Może to być tradycyjny sekator, ale też nożyce do trawy czy żywopłotu. Odradzamy stosowaną przez niektórych metodę koszenia kosiarką do trawy – obetnie ona rośliny zbyt nisko i zbyt inwazyjnie.

ZOBACZ: Sezon na śliwki w pełni. Sprawdzamy ceny

Ale jak obcinać truskawki po zbiorach, na jaką wysokość? Najlepsza będzie ta wynosząca od sześciu do siedmiu centymetrów licząc od poziomu gleby. Pamiętajmy też, że powinniśmy dokładnie usunąć z grządek wszystkie obcięte liście. Absolutnie nie zostawiajmy ich tam na zimę! Podobnie należy postąpić ze spleśniałymi owocami, które mogły jeszcze zostać na krzaczkach – je również usuwamy i wyrzucamy na kompost razem z liśćmi.



Pozostaje nam jeszcze temat rozłóg. Sadzonki przez wiosenno-letni sezon potrafią całkiem szybko się rozrosnąć, nabyć dużo nowych przyrostów. Gdy chcemy powiększyć swoją truskawkową hodowlę, wtedy rozłogi odetnijmy i potraktujmy je jako nowe, świeże sadzonki. Gdy jednak rozmiar uprawy jest dla nas wystarczający, wtedy rozłogi odcinamy od właściwej rośliny i wyrzucamy.

Dlaczego warto obciąć truskawki po owocowaniu?

Jasnym jest już to, do kiedy można obcinać truskawki. Ale właściwie co dokładnie daje nam ten proces, dlaczego tak istotne jest, by nie zapominać o jego przeprowadzeniu?



Zbyt duża ilość rozłogów i przerośniętych liści może znacznie osłabić roślinę, która będzie musiała przekazać dużą część składników odżywczych do tych niechcianych elementów. W efekcie mniej dobroczynnych substancji będzie przeznaczonych na owocowanie, a dodatkowo liście zakryją owoce zabierając im dostęp do słońca.

ZOBACZ: Produkcja roślinna w dołku. Ceny skupu na bardzo niskim poziomie



Dzięki temu, co z truskawkami po owocowaniu zrobimy, jeszcze przed zimą zdążą one puścić nowe pączki oraz listki, które pięknie pokażą swój potencjał wiosną i latem.

Stare liście oraz mocno przejrzałe owoce niejednokrotnie zarażone są różnymi chorobami (pleśnią czy grzybami). Swoje siedlisko mają też na nich szkodniki i ich jajeczka. By się ich wszystkich pozbyć, konieczne jest solidne przycięcie liści truskawek.

Czy młode sadzonki truskawek też należy obciąć po owocowaniu?

Powyższe zasady mówiące o tym, truskawki kiedy ścinać liście, mają jednak pewien wyjątek. Są nim młode, jednoroczne sadzonki roślin, których liście są niewielkie a rozłogów jest w nich stosunkowo mało. Omawiane czynności wykonujemy na krzaczkach mających dwa bądź trzy lata. Starsze rozsady będą zazwyczaj owocowały już słabiej, dlatego najlepiej jest je zastąpić nowymi.

Oczywiście, jeśli na młodych liściach zauważymy szkodniki czy choroby, konieczne jest niewielkie przycinanie truskawek po sezonie. Zajmujemy się tu jednak nie całą rośliną, a tylko pojedynczymi, uszkodzonymi jej częściami.

Polsatnews.pl