Zostawiła zatrzymaną w aucie na torach. Policjantka usłyszała wyrok

Mowa o procesie Jordan Stienke, funkcjonariuszki z Platteville w stanie Kolorado. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w w 2022 roku. Policjanci otrzymali zgłoszenie związane ze zdarzeniem na drodze i użyciem broni palnej. Mundurowi namierzyli wówczas odpowiedni samochód i zatrzymali podróżującą w środku 20-letnią Yareni Rios-Gonzales.



Kiedy funkcjonariusze przeszukiwali auto zatrzymanej, nadjechał pociąg towarowy i uderzył w radiowóz.

Aresztowana krzyczała z radiowozu. Pokazywała na pociąg

Na nagraniach z kamer na mundurach policjantów oraz kamerki samochodowej opublikowanych przez policję widać aresztowaną Rios krzyczącą o pomoc, gdy pociąg zbliżał się i uderzał w pojazd. Oprócz wielu innych obrażeń, kobieta doznała przede wszystkich dotkliwego złamania żeber i ręki. Zatrzymana przeżyła wypadek.

- Rozumiem i współczuję, że pani Rios-Gonzalez i jej rodzina doświadczyli ogromnego bólu fizycznego, emocjonalnego i psychicznego - powiedziała Steinke i dodała, że jako funkcjonariuszka policji nigdy nie chciała, aby na jej dyżurze inny człowiek doznał krzywdy.

- Czuję się odpowiedzialna za to, co przydarzyło ci się tamtej nocy - zwróciła się do kobiety - To, co się wtedy wydarzyło, prześladowało mnie przez 364 dni.

Funkcjonariuszka zwolniona z policji. Teraz ma nadzór kuratora

W lipcu Kerns uznał Steinke - zwolnioną z policji po wypadku na torach - za winną lekkomyślnego narażenia na niebezpieczeństwo i napaści trzeciego stopnia.

Nie uznał jej jednak za winną usiłowania zabójstwa. Teraz sąd skazał Steinke na 30-miesięczny nadzór kuratora i sto godzin prac społecznych - przekazał w sobotę portal CNN.

- Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że umieszczenie osoby skutej kajdankami z tyłu policyjnego radiowozu zaparkowanego na torach kolejowych stwarza znaczne i ryzyko uderzenia przez pociąg - powiedział sędzia Timothy Kerns.

Pablo Vazquez, drugi funkcjonariusz obecny na miejscu zatrzymania 20-latki, wciąż czeka na swój proces. To on jest oskarżony o zaparkowanie radiowozu na torach. Przed sądem ma stanąć w grudniu.