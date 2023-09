Policja w Amerykańskim stanie Pensylwania aresztowała zbiega, który skutecznie ukrywał się przed organami ścigania przez 13 dni, co jest wyczynem imponującym, biorąc pod uwagę skalę pościgu jaki za nim zorganizowano.

Danelo Cavalcante uciekł z więzienia w czwartek 31 sierpnia. Mężczyzna trafił do zakładu karnego na początku roku. Miał tam spędzić resztę życia za zabójstwo swojej parterki.

Ucieczka rodem z "Mission: Impossible"

By uciec skazany wspiął się po murze więzienia, opierając nogi na jednej ścianie a ręce na znajdującej się naprzeciwko wieży strażniczej.

Wykazując się nie lada zwinnością mężczyzna wszedł w ten sposób na dach budynku, prześlizgując się jeszcze po drodze przez drut kolczasty. Następnie zniknął. Jego nieobecność odkryto dopiero po godzinie.



W trakcie obławy zmobilizowano setki funkcjonariuszy. W mediach społecznościowych pojawiły się również nagrania samozwańczych stróżów prawa uzbrojonych w broń półautomatyczną, patrolujących okolicę w poszukiwaniu zbiega.

Uciekinier długo pozostawał nieuchwytny

W ciągu niecałych dwóch tygodni od ucieczki Cavalcante zdołał przebić się przez perymetr utworzony przez funkcjonariuszy, ukraść samochód dostawczy i zdobyć broń.

Mieszkańcom obszaru objętego poszukiwaniami zalecono pozostanie w domach, zamknięcie drzwi i okien, jak również zabezpieczenie pojazdów. Poproszono ich także, by, jeśli mają w domu kamery, sprawdzili zapis monitoringu. W szkołach odwołano zajęcia, a na utworzono punkty kontrolne.



- Uważamy, że jest zdesperowany i niebezpieczny - mówił przedstawiciel policji stanowej podczas konferencji prasowej. Za informacje prowadzące do aresztowania mordercy wyznaczono nagrodę wysokości 20,000 dolarów.

Zbieg miał doświadczenie

Nie jest to jednak jego pierwsza ucieczka. W 2017 roku Calvalcante dokonał morderstwa w ojczystej Brazylii. W następstwie zbrodni miesiącami ukrywał się przed służbami, by następnie wyjechać do Stanów Zjednoczonych używając fałszywej tożsamości.

Uciekinier może jednak również mówić o dużym szczęściu. Karę odbywał bowiem w więzieniu, z którego skazanym już wcześniej udawało się wydostać. Jeden z nich zrobił to nawet dwukrotnie, ostatnio w maju.

Problem wydaje się być systemowy. W stanie Pensylwania brakuje pracowników służby więziennej. Prawie połowa placówek boryka się z istotnymi brakami kadrowymi. W bieżącym roku w całym stanie odnotowano sześć ucieczek z więzienia.