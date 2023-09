54-letni Piotr G. został oskarżony o zabójstwo trójki dzieci i kazirodztwo z dwoma córkami. Ciała noworodków odnaleziono w piątek i sobotę w piwnicy jego domu. Zwłoki były obwinięte workami i znajdowały się w różnym stadium rozkładu.

Podobne zarzuty usłyszała jego 20-letnia córka Paulina. Oboje trafili do aresztu, grozi im dożywocie. - Co do dwójki z dzieci, to są to dzieci podejrzanej. Wątpliwości są do trzeciego dziecka, tu będziemy musieli rozstrzygnąć tę kwestię - powiedziała Polsat News rzeczniczka gdańskiej Prokuratury Okręgowej Grażyna Wawryniuk.

Jak dodała, w ostatnich latach prowadzono postępowanie wobec Piotra G., a dotyczyło ono znęcania się nad innymi członkami rodziny. - Natomiast wiele lat wcześniej były postępowania dotyczące kazirodztwa - uściśliła Grażyna Wawryniuk.

Wszyscy wiedzieli, nikt nie reagował. Piotr G. "żył z dzieci"

Z tego względu rodzina G. była pod opieką gminnego ośrodka pomocy społecznej. Właśnie ta instytucja zaalarmowała prokuraturę, że w domu w Czernikach dzieje się źle.

Rodziną 54-latka interesowała się także gmina, jednak lokalne władze nie mają sobie nic do zarzucenia. Jak wynika z relacji pracowników gminy ojciec musiał utrzymywać się z zasiłków.

- Praktycznie żył z dzieci (...) Przyglądaliśmy się tej rodzinie, ale w łóżku z nimi nie śpimy. Była pani w ciąży, być może poroniła - tłumaczył w Polsat News wójt gminy Stara Kiszewa Marian Pick.

Paulina G. pracowała w cukierni. "Nie miała żadnych koleżanek"

Jeden z sąsiadów tak opisał, co działo się w domu Piotra G. - Krzyczał na dzieci, okropnie bluźnił na nie. Cała wieś widziała. Jaki normalny ojciec chodzi z córką za rączkę do lasu? Starszą córkę, która teraz jest mężatką, ma dzieci... Ja też wiem, że ona ma dzieci. Gdzie to dziecko jest? - pyta.

20-letnia Paulina pracowała w okolicznej cukierni, gdzie odbywała praktyki. Zdaniem kierowniczki sklepu była dobrym i sumiennym pracownikiem. Ojciec przywoził i odbierał ją z pracy.

- Poza pracą nie miała żadnych koleżanek. On (Piotr G.) pilnował, żeby tego kontaktu nie miała - powiedziała Katarzyna Matyszczak.

