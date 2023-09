Ciała trzech noworodków odkryła w piątek i sobotę policja w piwnicy domu we wsi Czerniki (woj. pomorskie). Zwłoki dzieci były zawinięte w czarne, plastikowe worki.

Jedno z nich w chwili śmierci miało około trzech tygodni, była to dziewczynka. Nie potwierdzono jeszcze, jakiej płci były zmarłe noworodki.

Prokuratura chce aresztu dla Piotra G.

Gdańska Prokuratura Okręgowa poinformowała w sobotę, że 54-letni Piotr G. jest oskarżony o zabójstwo trojga dzieci i kazirodztwo z dwiema córkami. One - według ustaleń śledczych - mają być matkami znalezionych noworodków. Mężczyzna najpewniej był więc i ojcem, i dziadkiem noworodków, ale w tym kierunku planowane są jeszcze dodatkowe badania.

Dodatkowo zarzut zabójstwa usłyszała też 20-letnia Paulina G., matka co najmniej dwójki z trzech dzieci. Jej i Piotrowi G. grozi dożywocie.

W niedzielę Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie wystąpiła o trzymiesięczny areszt dla Piotra G. i jego córki. Decyzja sądu w tej sprawie zapadnie najpóźniej w poniedziałek. Służby - dla dobra prowadzonego śledztwa - nie chcą na razie ujawnić, jak dowiedziały się o dramatycznych wydarzeniach w domu 54-latka.

20-letnia córka mężczyzny pracowała w cukierni w Starym Kiszewie, parę kilometrów od wsi Czerniki. Jej koleżanki podejrzewały, że dziewczyna jest w ciąży, jednak ta zaprzeczała.

Sąsiad rodziny G.: To malutka wioska, więc wszyscy wiedzieli

Żona Piotra G. zmarła 15 lat temu. Mieli 12 dzieci, które zostały pod opieką ojca. Reporter Polsat News rozmawiał z mieszkańcami Czerników. Jak anonimowo opisywali, 54-latek w relacjach z pozostałymi okolicznymi mieszkańcami nie zwracał na siebie uwagi niczym podejrzanym. We wsi mieszkał od około ćwierć wieku.

Sąsiedzi potwierdzają jednak, że w jego domu nie działo się dobrze. - Krzyczał okropnie, wyzywał, bluźnił na te dzieci - powiedział jeden z mieszkańców Czerników.

Dodał też: - To, co ludzie teraz opowiadają, że on np. chodził z dziećmi na spacer... Może i chodził, ale cała wieś wiedziała, że coś takiego się dzieje. To jest malutka wioska, więc wszyscy wiedzieli o takich rzeczach.

W Czernikach nadal trwają policyjne działania. Nie jest pewne, czy na posesji mężczyzny nie znajdują się jeszcze inne ciała.

