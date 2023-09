- Sztabowi PO rozum odebrało. Wysyłają do orędzia człowieka kryjącego się za immunitetem, mając korupcyjne oskarżenia - mówił w "Debacie wyborczej" Jarosław Sellin (PiS). Przemysław Wipler (Konfederacja) ocenił, że przemówienie Tomasza Grodzkiego to "dramatyczny ruch", ale rozumie, dlaczego go wykonano. Z kolei Piotr Borys (PO), krytykując orędzie Elżbiety Witek, nawiązał do Jerzego Urbana.