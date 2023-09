Przedstawiciele władzy i kolei otwierali nowy dworzec kolejowy we Włocławku. Pasażerów zapewniano, że stacja będzie wygodna także dla osób niewidomych. Tymczasem stanęły tam tablice z płaskimi napisami w alfabecie Braille'a - bez wypustek "informacje" są bezużyteczne. PKP S.A. tłumaczy, że feralne tablice są jedynie tymczasowe. To jednak niejedyny problem na tym dworcu.

Nowy dworzec we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) stanął w miejscu wyburzonego dwa lata wcześniej budynku z 1974 roku. 9 sierpnia politycy PiS, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i PKP S.A. uczestniczyli w uroczystym otwarciu trzykondygnacyjnej budowli.

ZOBACZ: Miliony złotych za nowe wykładziny w Pendolino. Zapłaci PKP Intercity

Inwestycję za 37,7 mln zł sfinansowano z programu przebudowy dworców kolejowych. Pasażerom nowej stacji udostępniono m.in. poczekalnie, pokoje dla opiekunów z dziećmi, a na dachu zainstalowano fotowoltaikę. Resort zapewnił też, że dworzec jest "w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami".

📣Nowy dworzec we #Włocławek otwarty dla podróżnych.



➡Na parterze powstała strefa z kasami biletowymi przewoźników kolejowych i komunikacji miejskiej,

➡Na piętrze mieści się Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek.



👉https://t.co/kujCm8JpS9#ŁączymyPolskę pic.twitter.com/WV9QNGiqlW — Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) August 9, 2023

Co prawda zainstalowano pochylnie, windy, pojawiły się też specjalne ścieżki i mapy dla osób niewidomych i niedowidzących. Zapomniano jednak o jednym - jeśli na tablicach informacyjnych piszemy coś Braillem, punkciki tworzące znaki muszą być wypukłe. Tymczasem we Włocławku stanęły całkowicie płaskie tablice pokryte kropkami.

Bezużyteczne tablice dla niewidomych we Włocławku. I peron bez wiat

Kuriozalny problem dostrzegli internauci. O jego wyjaśnienie zwrócił się do PKP S.A. portal "Rynek Kolejowy". "Obecne tablice są tymczasowe" - odpisała państwowa spółka, zapewniając, że nowe tablice dla osób niewidomych i niedowidzących zostaną zamontowane jeszcze w sierpniu.

"Tak się jednak nie stało, miesiąc później na dworcu nadal wiszą stare, bezużyteczne wydruki" - informuje "Rynek Kolejowy".

ZOBACZ: Zmiana rozkładu jazdy pociągów PKP. Powakacyjna korekta weszła w życie

To niejedyne utrudnienie, na jakie mogą natrafić podróżujący z dworca we Włocławku. PKP PLK - zarządca infrastruktury - sfinansowały remont pierwszego peronu, który przylega do nowego budynku. Na peronie pojawiły się nowe ławki, projektanci nie zaplanowali jednak zadaszenia.

- W ramach przebudowy peronu nr 1 na stacji Włocławek nie zaplanowano montażu wiaty. To peron jednokrawędziowy, przy budynku dworca, który zapewnia podróżnym ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – wytłumaczył serwisowi "Transport Publiczny" Przemysław Zieliński z biura prasowego PKP PLK.