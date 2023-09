Zdaniem Kierwińskiego afera wizowa powinna być punktem zwrotnym w kampanii parlamentarnej. Sprawę nazwał "najohydniejszą i najbardziej niebezpieczną" z afer PiS-u.

- Mieliśmy do czynienia z haniebną narracją PiS wobec migrantów, a oni wpuścili szerokim strumieniem niemal wszystkich do Polski. Nie wiemy, kogo wpuścili, czy na liście 250 tysięcy wiz, które wydali w ciągu 2,5 roku, nie ma ludzi podejrzewanych o terroryzm albo wprost niebezpiecznych dla Polaków - ocenił.

Prowadzący Grzegorz Kępka zauważył, że przedstawiciele prokuratury na czwartkowej konferencji mówili o kilkuset wizach przyznanych w wyniku płatnej protekcji. - Proszę nie kazać mi odnosić się do publicznych wypowiedzi żołnierzy pana Ziobry. Oni są po to, aby ukręcić tę aferę, a nie ją zbadać - odpowiedział Kierwiński.

Jak zadeklarował, informację o 250 tysiącach zaproszeń do Polski z krajów afrykańskich i azjatyckich PO otrzymało z MSZ w formie tabeli. - Znakomita większość tych krajów to państwa muzułmańskie (...). Nie mam problemu, aby pokazać te dane. Jeśli ktoś mówi, że to dane nieprawdziwe, niech mnie pozwie - uściślił, zwracając się do polityków PiS: Rafała Bochenka, Radosława Fogla i Zbigniewa Raua.

Poseł PO zauważył, że "jegomość" może za pięć tysięcy dolarów kupić wizę, polecieć do Frankfurtu i z Niemiec przekroczyć granicę z Polską, a wtedy nasze służby nie sprawdzą takiej osoby. - Straż Graniczna mówi: "My nic nie wiemy". Na tym polega problem - podkreślił.

Jego zdaniem przypadków korupcji związanej z wizami było wiele, a polska polityka migracyjna sprowadza się do tego, że można kupić taki dokument.

Artykuł jest aktualizowany.



Poprzednie wydania "Graffiti" można obejrzeć tutaj.

wka/ Polsatnews.pl/Polsat News