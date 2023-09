PiS o kryzysie migracyjnym: Tusk to inwazja nielegalnych migrantów

- Chcemy normalności. PiS jest gwarantem bezpieczeństwa w kraju. Przymusowa relokacja nie będzie miała u nas miejsce - powiedział Rafał Bochenek. Rzecznik PiS wskazywał, że niezależne media społecznościowe informują o kryzysie migracyjnym, jaki ma miejsce na Lampedusie.

- Francuzi, Niemcy uszczelniają granice, blokują mechanizmy relokacji. A u nas Platforma Obywatelska twierdzi, że to problem wymyślony. A przecież Unia Europejska zajmuje się tym kryzysem - dodał polityk startujący w okręgu chrzanowskim.- Od kilku tygodni Donald Tusk nie chce zająć stanowiska w tej sprawie, bo on nie może odpowiedzieć na te pytania. On wie, że jest uwikłany w biznesy z Berlinem, Brukselą - kontynuował rzecznik PiS.

Podczas konferencji prasowej przy ul. Nowogrodzkiej głos zabrał Przemysław Czarnek. - Donald Tusk doprowadził do katastrofy, zapaści w unijnej polityce migracyjnej (...). Lampedusa była rajem, teraz stała się piekłem. Tak samo jak kiedyś Berlin, Hamburg, Marsylia - ocenił minister edukacji i nauki.

Afera wizowa. PiS komentuje nowe doniesienia

Lider lubelskiej listy PiS zapewnił, że "Polska jest bezpieczna". - Piekło kobiet jest tam (na Zachodzie - red.). W naszym nowym spocie pytamy o nielegalnych migrantów bo w Polsce przecież nie ma dzielnic, gdzie policja nie ma wstępu. A tak jest w Szwecji i Francji - dodał Czarnek.

W pytaniach od prasy pojawił się temat afery wizowej. Jak ustaliły media, za budową kanału przerzutowego miał stać były już wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk i jego zaufani ludzie. Wśród przerzuconych migrantów znalazła się rzekoma ekipa filmowa z Bollywood, która nie miała nic wspólnego ze szklanym ekranem.

Rzecznik PiS w odpowiedzi na pytanie Polsat News nie chciał odpowiedzieć, czy w Sejmie kolejnej kadencji powstanie komisja śledcza. - Cała ta sprawa to kwestia incydentalna. Każde państwo może prowadzić swoją politykę wizową. Wszystkie osoby - w tym pracownicy tymczasowi - są sprawdzani. W 80 proc. to Ukraińcy i Białorusini - przekonywał Rafał Bochenek.

Polityk w żaden sposób nie chciał ustosunkować się do nowych doniesień ws. afery wizowej, zarzucał redakcjom uwikłanie w kampanię wyborczą PO. W sukurs poszedł mu Przemysław Czarnek.

Tusk o wizach wiceministra PiS: Największa afera XXI wieku

- Piękne miasto na wschodzie - Zamość. Czy państwo widzieliście tam jakieś grupy migrantów? Albo dzielnice, gdzie policja nie może wejść z interwencją? Albo jakichś filmowców z Bollywoodu? - pytał minister. Tym razem i ten polityk PiS nie odpowiedział na pytania ws. odpowiedzialności działaczy partii rządzącej w proceder związany z wydawaniem wiz.

W podobnym czasie swoje wystąpienie dla mediów wygłosił Donald Tusk.

- Nazwijmy rzecz po imieniu – PiS-owski rząd i mówimy tu o działaniach najwyższych urzędników państwowych zaangażował się w proceder przerzucania setek tysięcy ludzi wyposażonych w polskie wizy do naszego kraju. Mówimy o liczbach naprawdę nieprawdopodobnych, a niestety prawdziwych, wynikających z dokumentów MSZ - powiedział lider PO.

Powołując się na doniesienia mediów były premier wyliczał, że "mniej więcej co 10 dni z Afryki i Azji PiS wpuszczał do Polski tyle ludzi, tylu migrantów, o ilu pyta w referendum". - Co miesiąc do Polski z Azji i Afryki PiS-owskie urzędy wpuszczały na polskie wizy całkiem sporej wielkości miasteczko - dodał.