Według informacji niezależnego portalu Meduza do rosyjskich mediów prorządowych wpłynęło "pilne żądanie", które ma pochodzić od administracji prezydenta Rosji. Redakcja powołuje się na dwa źródła - pracowników takich mediów.

"Żądanie" ma dotyczyć tuszowania pogłosek o drugiej fali mobilizacji na terenie Federacji Rosyjskiej. Pierwsza miała miejsce we wrześniu 2022 roku i powołano wówczas około 300 tysięcy rekrutów, co rosyjskie władzy uzasadniały ukraińską kontrofensywą.

Wzmianka o mobilizacji "niepokoi społeczeństwo"

W ostatnim czasie w sieci pojawiły plotki dotyczące kolejnych powołań do wojska. Według propagandystów, którzy rozmawiali z Meduzą, administracja Władimira Putina chce, by prorządowe media nie tylko nie publikowały przecieków i pojawiających się doniesień, ale pomijały także oficjalne zaprzeczenia takim informacjom. Tak, by zasięgi wiadomości o nowej mobilizacji był jak najmniejsze.

"A my w Rosji wierzymy, że jeśli władza czemuś zaprzeczy, to z pewnością się wydarzy" - mówi jeden z rozmówców Meduzy. Dziennikarze niezależnego portalu wskazali też, że "źródło bliskie administracji prezydenta" stwierdza, że sama wzmianka o mobilizacji "bardzo niepokoi społeczeństwo".

Meduza wskazuje, że Kreml nie potrzebuje takiego "niepokoju" przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, które odbędą się w przyszłym roku. Ci, którzy obawiają się mobilizacji, prawdopodobnie zagłosowaliby przeciwko Władimirowi Putinowi. Natomiast jego administracja planuje zapewnić prezydentowi rekordowy wynik poparcia - tak, by pokazać zaufanie rosyjskiego społeczeństwa do działań Putina.

