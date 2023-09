42-latka wystawiła na sprzedaż internetową dwa żółwie. Po pewnym czasie zgłosili się do niej policjanci z Wydziału ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą. Okazało się, że kobieta handlowała zwierzętami, których posiadanie jest prawnie zakazane. Te żółwie należą do inwazyjnych gatunków obcych.

Na jednej z platform sprzedażowych w internecie policjanci zauważyli, że kobieta oferuje do sprzedaży akwarium z osprzętem oraz dwoma żółwiami.

Był to żółw czerwonolicy oraz żółtobrzuchaty. Przetrzymywanie i sprzedaż obu tych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest zabronione. Należą one bowiem do inwazyjnych gatunków obcych.

Szczecin. Policja ustala, skąd pochodzą żółwie

Funkcjonariusze ustalili adres 42-latki. W jej mieszkaniu znaleźli zwierzęta z oferty internetowej. Gady zabrano i przekazano pod opiekę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

KMP w Szczecinie Żółwie przekazano do specjalnego ośrodka

Kobieta została przesłuchana. Policjanci z komisariatu Szczecin-Pogodno pracują nad ustaleniem pochodzenia tych żółwi.

ZOBACZ: USA. Pyton birmański połknął aligatora w całości. Węże te są na Florydzie gatunkiem inwazyjnym

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP podczas swojej służby monitorują sprzedaż w sieci, sprawdzając, czy odbywa się ona w legalny sposób.

WIDEO: Chiny. Z hodowli uciekło 70 krokodyli. Władze ostrzegają mieszkańców