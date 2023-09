Kością niezgody między policjantami z Chorzowa stał się mandat za przekroczenie prędkości. Jeden z funkcjonariuszy pracujący w drogówce wystawił mandat starszemu mężczyźnie - jak się później okazało, był to dziadek jego kolegi z pracy.

Po tym zdarzeniu na parkingu przed komendą doszło do kłótni, podczas której zdenerwowany kolega popchnął funkcjonariusza. Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu.

- Policja wypowiada się w sprawie dość oszczędnie. Z ust funkcjonariusza słyszymy tylko, że doszło do incydentu i miał on związek ze sprawami zawodowymi - relacjonuje reporterka Polsat News Klaudia Syrek.

Funkcjonariusza czekają poważne konsekwencje

Mężczyzna już został został zawieszony, a jego przełożeni wszczęli postępowanie dyscyplinarne. Z kolei w prokuraturze trwa postępowanie sprawdzające.

- Prokuratura rejonowa w Chrzanowie wystąpiła do prokuratury okręgowej w Krakowie o wyłączenie tej jednostki z postępowania z uwagi na to, że mogą zaistnieć zarzuty co do wątpliwości w zakresie bezstronności prokuratorów, gdyż jest to jednostka bezpośrednio współpracująca z komendą powiatową policji w Chrzanowie. Czynności sprawdzające prowadzone są pod kątem zaistnienia przestępstwa z art. 224 kk - przekazał Polsat News Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Ten paragraf mówi o wywieraniu wpływu na organy urzędowe lub funkcjonariusza przy użyciu przemocy. Za to przestępstwo grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

