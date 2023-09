Do zdarzenia doszło na dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi na Słowacji, które odbędą się 30 września.

Liderzy partii Smer, w tym były premier kraju Robert Fico, prowadzili konferencję prasową na temat imigracji, gdy na miejsce przyjechał Igor Matovic z rywalizującej partii OĽaNO (Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości).

Matovic w przeszłości piastował stanowisko premiera (latach 2020-2021), a w latach 2021- 2022 był wicepremierem i ministrem finansów.

ZOBACZ: Viktor Orban nazwał Słowację "oderwanym" terytorium. Burza w europejskich stolicach

Kilka minut po tym jak na konferencji przemówił szef Smer Robert Fico, Matovic zaparkował swoje auto niedaleko swoich rywali politycznych. Polityk zaczął zagłuszać konferencję Smeru i krzycząc przez megafon, wyzywać ich od złodziei i oskarżał o hipokryzję w podejściu do migracji.

Były minister próbuje uciszyć byłego premiera

Jak donoszą Hospodárske noviny, Matovicowi udało się skutecznie sprowokować polityków Smeru i konferencja szybko zmieniła się w przekrzykiwanie i wymianę wulgaryzmów.

W końcu w stronę siedzącego w samochodzie Matovica, rzucił się były wicepremier i były minister spraw wewnętrznych ze Smeru, Robert Kaliniak, który chciał odebrać politykowi przeciwnej partii mikrofon. W tym momencie doszło między nimi do krótkiej bójki, która była transmitowana w mediach społecznościowych OĽaNO.

Na nagraniu z wnętrza samochodu Matovica widać, jak Kaliniak otwiera drzwi auta, następnie sięga ręką w stronę byłego premiera, który krzyczy by ten go puścił i nazywa go złodziejem. W końcu Kaliniak wsuwa się głębiej do samochodu, wtedy Matovic kopie go w klatkę piersiową.

Polityków ostatecznie rozdzielić musiała policja, a Matovic odjechał z konferencji.

Po cały zdarzeniu komunikat wydała bratysławska policja, która stwierdziła, że cały incydent jest przez nią badany.

- Dziś rano policja musiała interweniować na Placu Wolności. Patrol funkcjonariuszy zdołał zapobiec eskalacji wydarzeń i zakłócaniu porządku - oświadczyła rzeczniczka policji.

Były minister: Działałem jak obywatel

Z kolei Rober Kaliniak potwierdził w słowackich mediach, że złożył skargę przeciwko Matovicowi.

- W związku z serią naruszeń prawa i podejrzeniem popełnienia przestępstwa, obywatel jest zobowiązany do reagowania jak na obywatela przystało, i ja zareagowałem jak obywatel - podkreślił polityk. Kaliniak wskazał, że żeby zakłócić konferencję, Matovic wjechał swoim samochodem na chodnik.

Zapytany o skargę Kaliniaka Matovic stwierdził, że każdy oglądający nagrania może zobaczyć kto był sprawcą, a kto ofiarą.