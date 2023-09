Grecja została przyjęta do Inicjatywy Trójmorza i stała się 13. państwem uczestniczącym w projekcie. Do dopisania porozumienia doszło na spotkaniu przywódców państw członkowskich w Bukareszcie.

W środę rozpoczął się 8. Szczyt i Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie. Przywódcy państw członkowskich będą obradować również w czwartek. Na szczycie pojawił się też wysłannik administracji USA ds. klimatu, John Kerry.

Już wcześniej biuro rumuńskiego prezydenta Klausa Iohannisa zapowiadało, że podczas spotkania podpisane zostanie porozumienie na mocy, którego Grecja przystąpi do inicjatywy.

Akces oznacza, że wspólnota liczy już 13 państw, poza nowo przyjętą Grecją w jej skład wchodzą: Rumunia, Bułgaria, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Austria, Estonia, Chorwacja, Czechy, Łotwa i Litwa.

Ponadto Ukraina i Mołdawia uzyskały status państw stowarzyszonych.

Andrzej Duda o przystąpieniu Grecji: To sukces tego szczytu

Rozszerzenie inicjatywy skomentował obecny w Bukareszcie prezydent Polski Andrzej Duda. - Sukces tego szczytu to przystąpienie do Inicjatywy Trójmorza Grecji. Grecja została przyjęta jako państwo Unii Europejskiej na pełnych prawach członkowskich do Trójmorza, ale (sukcesem jest - red.) również przystąpienie jako partnera stowarzyszonego Mołdawii oraz Ukrainy - (...) dwóch państw, które są na ścieżce wejścia do Unii Europejskiej - powiedział.

Jego zdaniem inicjatywa okazała się bardzo istotna. - Zobaczyliśmy, jak bardzo ważne były wszystkie projekty infrastrukturalne, które już udało nam się (podjąć - red.) w ramach Inicjatywy Trójmorza lub jak ważne są te, które zamierzamy zrealizować, oraz te w trakcie realizacji - wyjaśnił.

