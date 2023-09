W najnowszy spocie wyborczym PiS minister rolnictwa i rozwoju wsi trzyma rządową uchwałę ws. zakazu importu ukraińskiego zboża. "Niektórzy powiedzą, że to ultimatum dla Brukseli. A my powiemy, że to oni stawiają ultimatum" - ocenia Robert Telus.

"Nasz cel jest prosty. Ochrona naszego rynku przed zalewem zboża z Ukrainy, które psuje polski rynek rolny. Dlatego nie otworzymy dla niego polskich granic, bez względu na politykę Unii Europejskiej. Chronimy i zawsze będziemy chronić interesów polskiej wsi. Dla rządu PiS to najważniejsza sprawa" - dodaje polityk.

🔴 My, w przeciwieństwie do Tuska i Platformy Obywatelskiej, nie wahamy się powiedzieć Brukseli: STOP.

Nie czekamy na zgodę Berlina i brukselskich urzędników, gdy chodzi o obronę polskich interesów! Jeśli KE nie przedłuży przepisów po 15 września to Polska wprowadzi zakaz… pic.twitter.com/BeKcoX1xOU — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 13, 2023

Rządowa uchwała została przyjęta jednogłośnie w trakcie wtorkowego posiedzenia. Pojawił się na nim Jarosław Kaczyński, który zapewnił o "gotowości do wsparcia Ukrainy w czasie wojny oraz w czasie odbudowy".

- Chcemy wziąć udział w tej odbudowie, ale jednocześnie musimy także pamiętać o naszych obywatelach, naszym rolnictwie i naszej - powiedział prezes PiS, oceniając, że "nasi ukraińscy przyjaciele powinni to zrozumieć".

- Być może dzisiaj ze względów propagandowych niektórzy z nich mówią coś innego, ale jestem przekonany, że tak naprawdę rozumieją, o co w tym chodzi - dodał.

Orędzie premiera ws. zboża. "Ukraina musi zrozumieć..."

We wtorkowy wieczór premier Mateusz Morawiecki wygłosił orędzie w sprawie ochrony polskiego rolnictwa. Zapewnił w nim, że nie dopuści do sytuacji, aby "ukraińskie zboże destabilizowało polską wieś".

Szef rządu dodał, że "wielki biznes i oligarchowie chcą zarobić kosztem polskiego rolnika, ale rząd Zjednoczonej Prawicy nie pozwoli na takie działania".

- Nasza decyzja ma tylko jeden cel: zabezpieczyć interesy polskiej wsi, ale zabezpieczyć też interesy europejskiego rolnictwa. Ukraina musi zrozumieć, że bezpieczeństwo Polski jest tak samo ważne jak jej bezpieczeństwo - zaznaczył Morawiecki.

15 września mija termin obowiązywania unijnego embarga na import pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji.

Pierwotnie zakaz obowiązywał do 5 czerwca, Komisja Europejska przedłużyła termin do połowy września i jest możliwe, że po raz kolejny tego nie zrobi. Nie zgadza się z tym rządzące Prawo i Sprawiedliwość, które zapowiada, że przy negatywnej decyzji Brukseli, Warszawa wprowadzi jednostronne embargo.