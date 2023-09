Rząd przyjął na posiedzeniu uchwałę, w której wezwał Komisję Europejską do przedłużenia embarga na import zboża z Ukrainy. Zakaz wygasa 15 września. Rada Ministrów zapowiedziała, że jeśli KE nie przychyli się do apelu, to samodzielnie wprowadzi zakaz wwozu zboża do Polski.