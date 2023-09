- Jesteśmy blisko przedłużenia zakazu importu zboża z Ukrainy do UE, ale nawet jak się to nie stanie, mamy gotowe rozporządzenie - wprowadzimy zakaz na poziomie krajowym - zapowiedział w "Graffiti" rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, Rada Ministrów przyjmie uchwałę wzywającą KE do przedłużenia szlabanu. - Jeśli tak się nie stanie, przyjmiemy go na bazie klauzuli bezpieczeństwa - dodał.