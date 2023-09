Władimir Putin przyznał we wtorek, że agresja Związku Radzieckiego na Węgry w 1956 roku i Czechosłowację w 1968 roku były "błędami" ówczesnych władz w Moskwie. Na forum ekonomicznym we Władywostoku mówił też, że do rosyjskiej armii rzekomo codziennie zgłaszają się ochotnicy do walki przeciw Ukrainie. Odniósł się również do ostatnich napięć na linii Rosja - Armenia.