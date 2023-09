Samolot linii lotniczych Ural lecący z Soczi (Kraj Krasnodarski) do Omska na Nizinie Zachodniosyberyskiej musiał awaryjnie lądować w polu na obszarze obwodu nowosybirskiego. Do incydentu doszło we wtorek - poinformował Reuters.

Według wstępnych informacji z rosyjskich mediów żadna ze 170 osób na pokładzie nie doznała obrażeń. Państwowa dyrekcja zarządzania kryzysowego z obwodu nowosybirskiego poinformowała, że w samolocie było 159 pasażerów, w tym 23 dzieci, pozostali to personel pokładowy.

Rosja: 170 osób na pokładzie. Zostali ewakuowani

- Wszyscy zostali ewakuowani. Nikt nie został ranny. Nie ma zniszczenia samolotów, budynków i konstrukcji na ziemi - wyjaśnił przedstawiciel GUMCHS w rozmowie z RIA Novosti.

Według gubernatora obwodu omskiego, Witalija Chocenki, na miejscu pojawiły się już służby techniczne i ratunkowe. Przedstawiciel władz potwierdził, że życiu pasażerów nie zagraża niebezpieczeństwo.

Przyczyną przymusowego lądowania miała być awaria systemu hydraulicznego, szczegóły jednak ustali odpowiedni wydział prokuratury ds. transportu, która wszczęła w tej sprawie śledztwo.