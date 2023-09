Co najmniej 2862 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Maroko - przekazała państwowa telewizja. Dodano, że ponad dwa i pół tysiąca osób jest rannych. Nadal są miejsca, do których jeszcze nie dotarli ratownicy. Król Maroka Mohammed VI ogłosił trzydniową żałobę. Materiał "Wydarzeń".

W nocy z piątku na sobotę Maroko nawiedziło potężne trzęsienie ziemi. Dotknęło ono ponad 300 tysięcy osób - przekazał reporter Cyprian Jopek.

W poniedziałek państwowa telewizja poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi wzrosła do 2862. Rannych jest 2562 Marokańczyków.

Pomoc, która dociera do poszkodowanych to tylko kropla w morzu. Do wielu zniszczonych wiosek w górach Atlasu nie dotarł jeszcze żaden konwój.

Trzęsienie ziemi w Maroku. Rząd zapewnia, że robi co może

Wielu poszkodowanych jest również w Amizmiz. To kilkunastotysięczne miasteczko 20 kilometrów od epicentrum trzęsienia ziemi.



- To był przerażający moment, w czasie trzęsienia ziemia byłem na czwartym piętrze, próbowałem uciec zbiegając na dół, cały dom się trząsł - powiedział Oualid Bouidadane mieszkaniec Amizmiz.

On i jego rodzice mieszkają teraz na ulicy - boją się ze ich dom także się zawali.

Rząd Maroka zapewnia, że robi co może.

- Służby cywilne, władze wojskowe i służby medyczne pracują nad szybką i skuteczną interwencją, żeby uratować rannych i wydobyć ciała zmarłych - przekazał rzecznik prasowy marokańskiego rządu Mustapha Baitas.

Rośnie bilans ofiar po trzęsieniu ziemi w Maroko. Trwa akcja ratunkowa

W górskie regiony Maroka pomoc stara się dostarczać wojsko. Próbują się tam dostać także wolontariusze. W trwającej akcji poszukiwawczo-ratowniczej uczestniczą też zespoły z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Kataru.

W nocy z piątku na sobotę doszło do trzęsienia ziemi w północnym Maroku, epicentrum znajdowało się 72 km na południowy zachód od Marrakeszu. Najbardziej dotknięta trzęsieniem ziemi o magnitudzie 6,8 została ludność w regionie gór Atlasu Wysokiego.

Maroko. Przewodnik: Sytuacja jest straszna, ludzie nie mogą wrócić do domów

