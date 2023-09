Jak długo rośnie trawa? Kiedy możesz spodziewać się pięknego trawnika?

Gęsty i soczyście zielony trawnik to duma każdego posiadacza działki lub ogrodu. Trzeba przyznać, że aby uzyskać taki efekt musimy się nieźle napracować, ale jest to wyzwanie, które zdecydowanie warto podjąć! Z tego artykułu dowiesz się, jak samodzielnie wyhodować wymarzony trawnik oraz jak go pielęgnować, aby służył nam przez długi czas.