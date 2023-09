Amerykańskie San Francisco zatrudniło nowego urzędnika ds. turystyki. Jego głównym zadaniem ma być naprawa postrzegania miasta w obliczu rosnącej przestępczości i szerzącego się handlu narkotykami.



Stanowisko 30 października obejmie Scott Beck, który dotychczas pracował jako szef organizacji turystycznej w Toronto. Jak podaje "New York Post", Beck powiedział w rozmowie z mediami, że doniesienia o niebezpiecznym wizerunku miasta "nie są w 100 proc. dokładne".

Organizacja San Francisco Travel Association zajmująca się marketingiem miasta, rozpoczęła globalną kampanię, by zachęcić turystów do odwiedzin. To największa kampania w historii miasta warta sześć milionów dolarów (około 25 mln zł).

Turyści zniechęceni wysoką przestępczością. San Francisco chce poprawić wizerunek

W ostatnich latach San Francisco zyskało złą sławę. Stało się tak głównie po doniesieniach o wielu bezdomnych na ulicach, szerzeniu się handlu narkotykami i wzroście przestępczości. Według sondażu Gallup Poll około 48 proc. Amerykanów uważa miasto za niebezpieczne. Często ofiarami przestępców są turyści.

Tylko w zeszłym tygodniu doszło do kilku przypadków kradzieży dobytku turystów, paszportów, a nawet wypożyczonych i zaparkowanych przy plaży samochodów. Podobno turyści, którzy stracili auto przekazali w mediach, że poszli na plaże na raptem 10 minut.