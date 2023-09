O nietypowym finale kontroli funkcjonariuszy drogówki poinformował we wtorek mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. W trakcie patrolu dwoje policjantów zwróciło uwagę na samochód osobowy, którego kierowca jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa i rozmawiał przez telefon, trzymając go w ręce.

Funkcjonariusze zorientowali się, że 48-letni mężczyzna prawdopodobnie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Po przeprowadzeniu testu okazało się, że kierowca mercedesa zażył amfetaminę. To jednak nie był koniec jego kłopotów.

Weryfikacja policyjnej bazy danych ujawniła, że mieszkaniec Wrocławia ma odebrane prawo jazdy. Ciążą też na nim dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

Prowadził auto pod wpływem narkotyków. W mieszkaniu miał tysiące porcji amfetaminy

Policjanci postanowili odprowadzić podejrzanego mężczyznę do jego mieszkania, co przyczyniło się do całkowitego pogrążenia 48-latka. Funkcjonariusze znaleźli tam prawie 27 tysięcy porcji handlowych amfetaminy, a także inne, potencjalnie nielegalne substancje. W mieszkaniu była również waga laboratoryjna, telefon komórkowy pochodzący z kradzieży i cudzy dowód osobisty.

Mężczyzna tłumaczył, że znalazł dokument, ale nie miał czasu odnieść go na komisariat. 48-latek trafił do aresztu - spędzi tam co najmniej trzy miesiące, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Handlarzowi narkotyków grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.