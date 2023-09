Pierwszy przypadek rosyjskie służby odnotowały w rejonie paninskim 20 sierpnia. Źródłem zakażenia było rozcięcie tuszy nieszczepionej krowy. Kolejny przypadek wąglika wykryto na rynku w Woroneżu.

Do szpitala na badania trafiły dwie osoby, a rejon paninski objęto kwarantanną do 16 listopada. Pierwszy poszkodowany jest w stanie umiarkowanym i stwierdzono u niego zakażenie chorobą. Druga osoba to jego siostra, która po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych została wypisana do domu.

W czwartek 7 sierpnia władze obwodu woroneskiego poinformowały o dwóch kolejnych ogniskach wąglika. Przypadki wykryto we wsi Lebedienka w rejonie boguczarskim. Do szpitala trafiło siedem osób, u pięciu potwierdzono chorobę.

Władze tworzą strefy kwarantanny

Władze na mocy opublikowanego rozporządzenia utworzyły dwie strefy ochronne wokół wsi. Pierwsza - w promieniu dwóch kilometrów od centrum zakażeń. Wykryte ogniska były punktami oddalonymi od siebie o 650 metrów.

Druga strefa powstaje w promieniu pięciu kilometrów od centrum zakażeń. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej strefie zakazano transportu, uboju, wwożenia i wywożenia produktów odzwierzęcych oraz polowania.

Wąglik jest ostrą chorobą zakaźną, która występuje najczęściej u bydła. Ludzie mogą zarazić się drogą oddechową, pokarmową i przez skórę. W miejscu zakażenia bakterie powodują stany zapalno-martwicze. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią.