Rosjanie próbują wyrównać liczbę odwiedzających ich kraj turystów do poziomu sprzed pandemii COVID-19. Z tego powodu władze podjęły ostatnio decyzję o ruchu bezwizowym dla odwiedzających z Chin oraz Iranu. Teraz przyszła kolej na kolejne państwo.

Liczba turystów przybywających do Rosji w 2022 roku w porównaniu do czasów przed pandemią spadła aż o 96,1 procent. Według Ministra Rozwoju Gospodarczego Rosji Aleksieja Uliukajewa rosyjska branża turystyczna stoi przed "bardzo trudnym wyzwaniem".

Trudną sytuację rosyjskiej turystyki pogorszyły sankcje i ograniczenia w podróżowaniu nałożone na Rosję przez Zachód w związku z napaścią na Ukrainę. W celu ratowania tej branży podjęte już zostały pewne środki.

Rosja negocjuje ruch bezwizowy

Najpierw Rosja przywróciła umowę o ruchu bezwizowym dla grup turystycznych z Chin, która została wynegocjowana w 2000 r., ale zawieszono ją w 2020 r. z powodu pandemii COVID-19. Umowa dotyczy grup składających się z co najmniej pięciu podróżujących w ramach wspólnego programu wyjazdu.

Jak podaje eturbonews.com podobne porozumienie udało się później osiągnąć także między Rosją a Iranem, ale na tym nie koniec.

- Teraz Rosja zaproponowała Indiom ruch bezwizowy, podobny do tych wprowadzonych wcześniej z Iranem i Chinami, który umożliwiłby turystom z Indii i Rosji wzajemne odwiedzanie swoich krajów bez wiz, jeśli podróżują w zorganizowanych grupach turystycznych - powiedział cytowany przez serwis minister.

- Wysłaliśmy im propozycję. Na razie jest to negocjowane kanałami dyplomatycznymi, ale będziemy dążyć do tego, aby jak najbardziej przyspieszyć ten proces - dodaje rosyjski polityk. Negocjacje z Indiami mogą się Rosji opłacić - jest to największe państwo pod względem liczby ludności.

aas/dsk/Polsatnews.pl