Trzej mieszkańcy Milicza trafili do aresztu po tym jak w ubiegły czwartek jeden z nich próbował kupić alkohol przy pomocy sfałszowanego banknotu stuzłotowego. Ekspedientka nabrała podejrzeń co do autentyczności banknotu i zadzwoniła na policję. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili, że banknot nie jest autentyczny i aresztowali niedoszłego klienta.

10 tysięcy w podrobionych banknotach

Następnego dnia policjanci zatrzymali dwóch pozostałych mężczyzn, którzy również posługiwali się podrobionymi banknotami. W trakcie przeszukania ich mieszkań i samochodów znaleziono 80 fałszywych banknotów.

ZOBACZ: Wielka Brytania: Kobieta ocalona przez swojego psa. Ostrzegł ją przed zabójcą

- Funkcjonariusze dociekli również, że kilka dni wcześniej mężczyźni, używając podrobionych pieniędzy, zakupili alkohol i papierosy o równowartości 1100 złotych - poinformował Sławomir Waleński, podinspektor w Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Łączna wartość banknotów zabezpieczonych przez funkcjonariuszy wynosi prawie 10 tysięcy złotych.

10 lat za próbę zakupu alkoholu

Trwające śledztwo ma na celu ustalenie skąd zatrzymani pozyskali banknoty. Mężczyźni przebywają obecnie w areszcie, gdzie spędzą najbliższe trzy miesiące. Prokurator postawił im zarzuty wprowadzenia oraz próby wprowadzenia podrobionych pieniędzy w obieg.

Grozi im od roku do 10 lat więzienia.