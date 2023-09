Mężczyzna chciał zemścić się na byłej żonie i wysłał do jej domu płatnego zabójcę - podaje BBC. Brytyjka miała wiele szczęścia, ponieważ jej pies obudził ją na chwilę przed tragedią. Pupil udaremnił popełnienie przestępstwa warcząc na intruza.

Jak podaje BBC mężczyzna miał zamiar wstrzyknąć kobiecie śmiertelną dawkę heroiny. Jego zadaniem było upozorowanie zgonu spowodowanego przedawkowaniem. Takie instrukcje otrzymał od jej byłego męża. Za zabójstwo miał otrzymać 15 tysięcy funtów.

Policjanci ustalili, że były mąż poformował także szczegółowo mężczyznę o tym, w jaki sposób pozbawić ofiarę przytomności w przypadku "stawiania oporu". Zabójstwo miało wyglądać wiarygodnie, ponieważ kobieta miała wcześniej problem z narkotykami. Nie zażywała ich jednak od dłuższego czasu.

To była zemsta

Życie uratował jej bohaterski pies rasy Staffordshire Bull Terier o imieniu Księżniczka. Gdy czworonóg zauważył obcego w sypialni swojej właścicielki, zaczął warczeć i krzyczeć.

Motywem byłego męża miał być fakt, że kobieta obraziła go publicznie w 2021 roku.

Po nieudanej próbie zabójstwa próbował jeszcze przekonać swoją byłą partnerkę, by nie zakładała sprawy w sądzie. Chcąc ją zastraszyć wysłał do jej domu dwóch mężczyzn, którzy udawali, że chcą zrobić jej test na COVID-19. Później próbował ją przekupić, ale i to się nie udało.

Wynajęty zabójca został skazany na osiem lat pozbawienia wolności, a były partner kobiety na dożywocie.

