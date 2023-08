Kiedy właściciele domu w Chions we Włoszech wrócili z wakacji, czekała ich niemiła niespodzianka. Okazało się, że padli ofiarą włamania. Nie zginęło jednak nic cennego, ale włamywacze zostawili domownikom wiadomość.

Złodzieje upatrzyli sobie dom przy via Trieste w Chions we włoskim regionie Friuli-Wenecja Julijska. Do włamania doszło, kiedy domownicy wyjechali na wakacje.

Łupem złodziei padły jednak tylko drobne sprzęty AGD - jak podaje Today.it zniknęły frytownica i ekspres do kawy.

Sprawcy przestępstwa postanowili się wytłumaczyć. Na miejscu zostawili notatkę.

Złodzieje zostawili list. "Cierpliwości"

"Przykro nam, ale nie mamy pieniędzy, a musimy jeść. Ale widzę, że ty też nic nie masz. Cierpliwości" - napisano z błędami na poziomie uczniów szkoły podstawowej.

Sprawę prowadzi lokalna policja. Funkcjonariusze badają m.in. pozostawiony list. Według nieoficjalnych doniesień podejrzewają, że liczne błędy gramatyczne mogły zostać zrobione celowo, by wprowadzić śledczych w błąd.

