Czekaliście na program totalnej opozycji? Dwa #konkrety, kamień i cegła, wpadły minionej nocy przez szybę do biura poselskiego ministra @mblaszczak w #Legionowo. Przemoc i nienawiść, to program #antyPiS. To kolejna dewastacja tego biura. Policja zawiadomiona, pracuje na miejscu. pic.twitter.com/cg36monL1h