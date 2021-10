"Fałszywa szczepionka", "szczepionka narzędzie depopulacji" - takie oraz kilkanaście innych podobnych napisów pojawiło się na budynkach i przystankach autobusowych w Zamościu i powiecie. Poza nimi sprawcy wypisywali też hasła, będące groźbami m.in. pod adresem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Śledczy przyjmują, że w tym przypadku mają do czynienia jednocześnie z aktami wandalizmu oraz z groźbami karalnymi. Oba te przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat więzienia.

"Treść budzi niesmak"

Funkcjonariusze przyjmują, że do zdarzeń doszło w krótkich odstępach czasu w nocy z 22 na 23 września. - Dokonaliśmy oględzin tych miejsc, przyjęliśmy zawiadomienia od właścicieli tych budynków czy też administratorów ws. popełnionego przestępstwa - mówiła dla Polsat News st. asp. Dorota Kurkowska-Bubiło, oficer prasowy KMP Zamość.

Hasłami oburzeni są zamościanie. - Budzi niesmak ta treść. To jest roznoszenie strachu - powiedział w rozmowie z Polsat News jeden z mieszkańców. - Gdyby zachorował ktoś spośród tych którzy to malowali, to by się dopiero przekonali co to jest za choroba. Ja chorowałam, to ja wiem, czym jest koronawirus - dodała mieszkanka Zamościa.

To nie pierwszy taki incydent w Zamościu. Kilka tygodni temu podpalono tam mobilny punkt szczepień i budynek sanepidu. Do tej pory sprawców nie znaleziono.

