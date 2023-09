"Decyzja reżimu Alaksandra Łukaszenki o zaprzestaniu wydawania paszportów dla Białorusinów mieszkających za oceanem uderza w ich interesy. To cyniczne odrzucenie obligacji każdego państwa wobec obywateli żyjących za granicą" - przekazuje w komunikacie rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, cytowany przez Reutera.

W czwartek Mińsk wprowadził nowe drakońskie prawo zakazujące wydawanie paszportów oraz innych dokumentów poza granicami kraju. Oznacza to, że każdorazowo obywatel chcący załatwić taką sprawę, będzie musiał udać się do Białorusi. Opozycja i niezależne media wskazują na zagrożenie i twierdzą, że nowe przepisy mają być karą dla "nielojalnych". Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska zaapelowała do rodaków, by nie ryzykowali powrotu do kraju, jeśli "grozi im prześladowanie".

USA: Łukaszenka utrudnia życie tym, którzy uciekli przed reżimem

"Jedynym celem dekretu jest utrudnienie życia zwykłym Białorusinom mieszkającym za granicą i stanowi kolejną formę ucisku i odwetu wobec tysięcy Białorusinów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, aby uciec przed reżimem, który więzi tych, którzy ośmielają się stanąć w obronie ich prawa" - zwraca urzędnik z departamentu kierowanego przez Antony'ego Blinkena.

"Zasada ta ma konsekwencje wobec wszystkich Białorusinów. Uniemożliwi rodzinom uzyskanie obywatelstwa i dokumentów podróżnych dla swoich dzieci, a jednocześnie sprawi, że Białorusini za granicą utracą kontrolę nad swoimi domami i majątkiem na Białorusi" - dodaje w komunikacie.