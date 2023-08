Białoruski satrapa odnosił się do współpracy z krajami Unii Europejskiej w trakcie krótkiego briefingu po zakończeniu spotkania z pracownikami Lotniska Narodowego w Mińsku.

Fragment swojej wypowiedzi Łukaszenka poświęcił Polsce, jednak tym razem jego słowa były inne od dotychczasowych gróźb i prób zastraszania. Dyktator przyznał, że po uroczystościach z okazji Święta Niepodległości zlecił rządowi i resortowi spraw zagranicznych stworzenie "planu dobrego sąsiedztwa".

- Trzeba rozmawiać z Polakami. Poleciłem premierowi, żeby się z nimi skontaktował. Jeśli chcą, porozmawiajmy, poprawmy stosunki. Jesteśmy sąsiadami, nie wybieramy sąsiadów, oni są od Boga - stwierdził.

Dyktator Łukaszenka: Polacy to nasi ludzie, oni wszystko rozumieją

Zdaniem Alaksandra Łukaszenki na obecne, napięte stosunki pomiędzy Warszawą i Mińskiem wpływa trwająca kampania wyborcza w naszym kraju. Jak podkreślił, ma świadomość, że władza chce wykorzystywać narrację konfliktową, by przekonać do siebie wyborców.

- Wybory 15 października i oczywiście teraz będą eskalować sytuację, by pokazać, że odpowiednio się uzbroili i będą uzbrajać kraj. Dlatego jest mało prawdopodobne, by przed 15 października dokonali jakichkolwiek znaczących zmian, które byłyby korzystne dla nich i dla nas. Dużo od nas wymagają i proszą, a my nie możemy się na to zgodzić, bo to jest wbrew naszym interesom - przekonywał.

Jednocześnie Łukaszenka stwierdził, że to Stany Zjednoczone zmuszają polskie władze do zaostrzania sytuacji. - Amerykanie postawili na Polskę, ale Polacy to niegłupi ludzie. To nasi ludzie, Słowianie. Oni wszystko doskonale rozumieją. Uzbrójmy się w cierpliwość, zobaczymy. Jesteśmy otwarci na współpracę - podsumował.

