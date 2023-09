Jeszcze we wtorek posłanka Magdalena Biejat (Lewica Razem) zapowiadała w Polsat News darmowy prąd dla Polaków, jeśli jej frakcja dojdzie do władzy. Okazało się jednak, że taki pomysł niekoniecznie popierają jej koledzy z klubu poselskiego. Najpierw Maciej Konieczny stwierdził, że doszło do "nieporozumienia", później Krzysztof Gawkowski uznał, że informacje o darmowej energii "to jakiś fejk".