- Inicjatywa Trójmorza ma olbrzymi, gigantyczny potencjał; kraje członkowskie Inicjatywy są coraz częściej postrzegane jako motor napędowy gospodarki europejskiej oraz atrakcyjne miejsce do inwestowania - mówił we wtorek w Lublinie prezydent Andrzej Duda.

Podczas II Forum Regionów Trójmorza w Lublinie prezydent podkreślił, że Inicjatywa Trójmorza to 112 mln mieszkańców i 30 proc. Unii Europejskiej.

Zwracał przy tym uwagę, że w ostatnich 15 latach państwa Trójmorza rozwijały się najbardziej dynamicznie w całej Europie, ponieważ - jak mówił - nasze społeczeństwa są złaknione tego, aby osiągnąć taki poziom życia, jaki jest w państwach zachodniej Europy.

"Trójmorze jako napęd gospodarki europejskiej"

- Ludzie u nas przyzwyczajeni są do ciężkiej pracy i gotowi są ciężko pracować po to, by osiągnąć sukces. Mają ogromne ambicje i ogromną wolę. To jest nasz potężny kapitał, którego niewykorzystanie byłoby błędem, którego nigdy by nam nie wybaczono - zaznaczył prezydent.

Duda zauważył, że kraje członkowskie Inicjatywy Trójmorza są coraz częściej postrzegane jako motor napędowy gospodarki europejskiej oraz atrakcyjne miejsce do inwestowania.

Przyznał, że w realizacji wspólnych i odważnych celów Inicjatywy Trójmorza wciąż znajdujemy się na początku drogi.

- Chcemy budować nowe połączenia między naszymi państwami, drogi, mosty, szybkie koleje, rurociągi, światłowody. Chcemy rozwijać cyfrowe innowacje, aby nasze kraje były nie tylko nowoczesne, ale także bezpieczne i odporne na nowe, trudne wyzwania - zadeklarował.

Zero emisyjna gospodarka

- Chcemy transformować nasze gospodarki w kierunku gospodarki bez emisyjnej, z poszanowaniem sprawiedliwości społecznej oraz z uwzględnieniem zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego, a przede wszystkim z uwzględnieniem naszego potencjału i naszych realnych możliwości - zarówno tych finansowych, jak i uwarunkowań społecznych - dodał prezydent.

Jak ocenił, dobra współpraca państw Trójmorza poza znaczeniem gospodarczym i infrastrukturalnym ma także szczególnie istotne znaczenie w pokonywaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Duda oświadczył, że Inicjatywa Trójmorza stanowi jeden z priorytetów jego prezydentury. Przypomniał, że wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z coraz większą liczbą zadań wynikających z rozwoju Inicjatywy Trójmorza w kwietniu tego roku, powołując w Kancelarii Prezydenta Biuro Polityki Międzynarodowej, utworzono sekretariat ds. Trójmorza.

- Liczę, że sekretariat ds. Trójmorza będzie realną wartością dodaną, wzmacniającą zainteresowanie i pozwalającą na koordynację licznych inicjatyw w zakresie trójmorskim na terenie Rzeczypospolitej - mówił prezydent.

Wsparcie Niemiec i USA

Prezydent mówiąc o inicjatywie Trójmorza podkreślił, że jest ona realizowana we współpracy z USA i Niemcami, a także, że ma poparcie Komisji Europejskiej. "Cieszy mnie to, że inne potężne państwa i gospodarki - także te azjatyckie, myślę tu o Japonii - zgłaszają swoje zainteresowanie współpracą z państwami Trójmorza" - powiedział.

Mówiąc co rozwoju państw inicjatywy Trójmorza zapewnił, że rozwój ten będzie "wartością dodaną do postulatów europejskich - równego rozwoju całej Europy". "To da także naszym partnerom z zachodu Europy, ich przedstawicielom biznesowym, możliwości rozwoju inwestycyjnego w naszych krajach dalece lepszego niż to, co możemy im zaoferować dzisiaj" - powiedział Duda.

Podkreślił też, że liczy, iż Forum Regionów Trójmorza stanie się stałym elementem dorocznych spotkań w państwach regionu.

Powołanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza

- Uwzględniając wspólne dziedzictwo i historię regionu oraz ideę Inicjatywy Trójmorza, jak również realizowany w jej ramach projekt korytarza transportowego Via Carpatia wyrażamy wolę współpracy na rzecz wspólnego budowania siły gospodarczej obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, opartej na zintegrowanych i skoordynowanych działaniach, zmierzających do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju poszczególnych jej regionów w ramach Unii Europejskiej – głosi Deklaracja.

Podpisanie Deklaracji miało miejsce podczas odbywającego się w Lublinie II Forum Regionów Trójmorza połączonego z Samorządowym Kongresem Gospodarczym. Przy jej podpisaniu obecny był prezydent Andrzej Duda, który podkreślił, że dla rozwoju Inicjatywy Trójmorza potrzebna jest współpraca nie tylko na poziomie najwyższych władz poszczególnych państw, ale także na poziomie władz samorządowych, regionalnych.

Deklaracja Lubelska

- Solidną podstawą takiej współpracy z pewnością będzie podpisana Deklaracja Lubelska w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, za którą wszystkim Państwu z całego serca dziękuję. Za pracę nad jej treścią, za decyzję o jej sygnowaniu, za to, że będzie ona takim widomym znakiem na przyszłość pozostającym po tym spotkaniu i wychodzącym naprzeciw już kolejnym wyzwaniom, jakie są przed nami - powiedział prezydent.

Deklaracja Lubelska dotyczy utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, która ma na celu zacieśnienie współpracy między samorządami lokalnymi państw Inicjatywy Trójmorza. Mają one wspierać się wzajemnie w działaniach na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego regionów, a także w realizacji wspólnych inicjatyw w ramach polityki wspólnotowej Unii Europejskiej.

16 sygnatariuszy

Dokument podpisali marszałkowie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego oraz przedstawiciele 11 regionów z pięciu państw: Bułgarii, Litwy, Słowacji, Węgier, Rumunii. Część z nich podpisała deklarację w formie on-line.

Strony zadeklarowały wspólne działania na rzecz stworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza i "jej poszerzenia o nowych partnerów reprezentujących samorządy, instytucje gospodarcze, uniwersyteckie i inne pochodzące z krajów Inicjatywy Trójmorza". "Formalne powołanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stronami o przystąpieniu do Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza" – zapisano w Deklaracji.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

wys/PAP