"Inicjatywa Trójmorza coraz bardziej atrakcyjna globalnie" Łotwa przejmuje prezydencję

Inicjatywa Trójmorza staje się coraz bardziej atrakcyjna nie tylko regionalnie, ale i globalnie; Trójmorze to najdynamiczniej rozwijająca się część Europy – wskazywali w piątek prezydenci Polski, Bułgarii, Łotwy i Rumunii. Podczas szczytu Trójmorza w Sofii Bułgaria przekazała Łotwie prezydencję w inicjatywie.

W czwartek i piątek w Sofii odbywał się szczyt Inicjatywy Trójmorza, w którym udział wziął m.in. prezydent Andrzej Duda.

Gospodarz szczytu, prezydent Bułgarii Rumen Radew poinformował na konferencji prasowej, że prezydenci państw Inicjatywy Trójmorza przyjęli deklarację, wyrażającą wolę polityczną na rzecz współpracy w rozwijaniu regionu poprzez lepsze sieci energetyczne, transportowe, stymulowanie partnerstw publiczno-prywatnych i wprowadzanie innowacyjnych modeli rozwoju.

- Szczyt w Sofii jest bardzo wyraźnym dowodem, że w wyniku naszej woli politycznej, koordynacji i ciężkiej pracy, inicjatywa rozwija się dynamicznie. Wszyscy widzimy namacalne rezultaty. Inicjatywa staje się coraz bardziej atrakcyjna nie tylko regionalnie, ale i globalnie - powiedział Radew.

Łotewska prezydencja

- Cieszymy się z zobowiązania Łotwy przyjęcia prezydencji i bycia kolejnym gospodarzem szczytu inicjatywy. Jesteśmy przekonani, że nasi łotewscy przyjaciele będą w stanie rozwijać dotychczasowe osiągnięcia inicjatywy - dodał Radew. Życzył również Łotwie "dużo energii i silnej woli, by poradzić sobie ze wszystkimi licznymi wyzwaniami i zadaniami, by dostrzec wszelkie szanse i skorzystać z tych szans".

Prezydent Łotwy Egils Levits mówił z kolei, że region jest ideą - polityczną, społeczną, a także gospodarczą. Podkreślił, że jako inicjatywa polityczna Trójmorze istnieje od sześciu lat. "Dzięki inicjatywie naszego kolegi z Polski, który rozpoczął tę inicjatywę" - zaznaczył.

Mówiąc o priorytetach prezydencji łotewskiej, Levits oświadczył, że chce, by region Trójmorza przyciągał prywatne inwestycje. Jego zdaniem w inicjatywę powinno być bardziej zaangażowane społeczeństwo, w szczególności młodzi ludzie.

Prezydent Duda zwrócił uwagę, że na początku, w 2015 roku, Inicjatywa Trójmorza miała charakter "raczkujący", a dziś śmiało można mówić, że mimo pandemii koronawirusa jest w rozkwicie. Duda podkreślił, że w obradach Inicjatywy Trójmorza uczestniczyli w różnej formie także najważniejsi politycy USA, Niemiec, Japonii czy Francji.

"Ogromny potencjał rozwoju"

- To wszystko pokazuje, że nasi partnerzy, których gospodarki są wielkimi światowymi gospodarkami, widzą ogromy potencjał w naszej współpracy (...). Trójmorze to jest 120 mln mieszkańców państw UE, Trójmorze to dzisiaj ogromna część rozwoju gospodarczego Europy i najbardziej dynamicznie rozwijająca się gospodarczo jej część - podkreślił polski prezydent.

Wskazał też na "doskonałe”, przewidywane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, perspektywy wzrostu gospodarczego na najbliższe lata.

- Wzrost gospodarczy w Trójmorzu średnio przewidywany jest przez te instytucje pomiędzy 4 a 4,8 proc., a w Polsce - ponad 5 proc. w 2021 roku. Trzeba powiedzieć, że te dane w kontekście tego, co nas spotkało w ciągu ostatnich dwóch lat, są absolutnie spektakularne - oznajmił Duda.

-Jeżeli podołamy tym przewidywaniom to z całą pewnością można mówić o ogromnej dynamice rozwojowej naszego regionu – dodał.

- Dla mnie ta współpraca Trójmorza stanowi także ogromnie ważny element rozwoju Unii Europejskiej" – powiedział prezydent, zwracając uwagę, że byli tacy, którzy próbowali wskazywać, że to jest projekt zmierzający do osłabienia, czy rozbijania Unii Europejskiej. „Nic bardziej mylnego, wręcz przeciwnie – stwierdził.

"Trójmorze rozwija UE"

Dodał, że kraje zaangażowane w inicjatywę otrzymują unijne środki w ramach polityki spójności, "żeby wyrównać Europę rozwojowo" i stworzyć lepsze warunki dla inwestorów z Zachodu.

- Więc to się przyczynia do rozwoju Unii Europejskiej. Poprzez nasz rozwój zarazem rozwijamy UE, budując swoją pomyślność i zasobność naszych społeczeństw. Realizując rozwój infrastrukturalny, zarazem rozwijamy całą Europę – oświadczył Duda.

- Trudno mi sobie wyobrazić bardziej pozytywny przykład europejskiego współdziałania niż to, co robimy w ramach Inicjatywy Trójmorza – oświadczył

Z kolei prezydent Rumunii Klaus Iohannis wskazał, że celem wysiłków podejmowanych w ramach Inicjatywy Trójmorza – zarówno na poziomie prezydenckim i rządowym, jak też parlamentarnym i regionalnym – jest wdrożenie strategicznych projektów infrastrukturalnych w trzech kluczowych obszarach: transporcie, energetyce i cyfryzacji.

- Ze strony naszych społeczeństw istnieje wysoki poziom oczekiwań. Działania naszej inicjatywy muszą w sposób adekwatny odpowiedzieć na te oczekiwania w najbliższej przyszłości – dodał.

- Rumunia jest mocno zaangażowana na rzecz inicjatywy poprzez podejmowanie pragmatycznych działań. Będziemy dalej wspierać konkretne rozwiązania realizowane w ramach inicjatywy, które przyczynią się do wyeliminowania luk, a także wzmocnienia odporności w całym regionie dla budowania dobrobytu wszystkich naszych obywateli – zapewnił Iohannis.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

