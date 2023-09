Zęby będą odrastać? Naukowcy pracują nad nowym lekiem

Ludzie wyposażeni są jedynie w dwa zestawy zębów, ale naukowcy wiedzą, jak można to zmienić. Niebawem ruszą badania kliniczne na lekiem, który może wejść do powszechnego użytku już za kilkanaście lat. Preparat daje nadzieję, na wyleczenie wielu schorzeń.

Inspiracją do podjęcia takich prób była dla naukowców zdolność do odrastania zębów u zwierząt, na przykład u rekinów. W 2021 w badaniu naukowym opublikowanym w "Scientific Reports" naukowcy wykazali, że na ten fakt może wpływać preparat, który blokuje białko syntetyzowane przez gen USAG-1.

Naukowcy opracowali lek na porost zębów

Podczas badań odkryto, że stosując tę substancje można ograniczyć wzrost zębów u myszy, a więc niedopuszczenie do wytworzenia się tego białka może przynieść odwrotny efekt. Zespół opracował lek blokujący białko i rzeczywiście doprowadził on do wyhodowanie nowych zębów u myszy.

Teraz przyszedł czas na ludzi. Naukowcy ogłosili, że w 2024 roku ruszą badania kliniczne nad lekiem i mają nadzieję, że do powszechnego użytku wejdzie on do 2030 roku.

- Pomysł na wyhodowanie nowych zębów to marzenie każdego dentysty. Pracuję nad tym od czasów studiów. Byłem pewien, że mi się to uda - powiedział cytowany przez popularmechanics.com Mainichi Katsu Takahashi, główny badacz i kierownik oddziału stomatologii i chirurgii jamy ustnej w szpitalu Medical Research Institute Kitano w Osace.

Zastosowań dodatkowych zębów jest mnóstwo

Takahashi spędził wiele lat badając potencjał odrastania zębów. Skupił się na roli genów w tym procesie. - Liczba zębów zmieniała się w wyniku mutacji tylko jednego genu - podkreśla.

Jego poprzednie badania wykazały, że u ludzi w jamie ustnej osadzony jest już zalążek trzeciego zestawu zębów. Jest to najbardziej widoczne u jednego procenta ludzi ciepiących na hiperdoncję, czyli chorobę polegającą na wyrastaniu nadmiarowej liczby zębów.

- Mamy nadzieję, że nadejdzie czas, gdy medycyna na odrastanie zębów stanie się trzecią opcją poprawy uzębienia, obok protez i implantów - podkreślił. Poza tym zdobyta wiedza może pozwolić również w leczeniu anodoncji - choroby genetycznej uniemożliwiającej wzrost pełnego zestawu zębów.

