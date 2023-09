Ulewne deszcze w Grecji wywołały błyskawiczne powodzie. Pod wodą znalazły się setki budynków oraz drogi. Premier poinformował, że kraj mierzy się z "całkowicie ekstremalnym zjawiskiem pogodowym". Do tej pory potwierdzono jeden zgon. Jedna osoba uznawana jest za zaginioną.

Nad Grecją przechodzi obecnie silny niż, który prowadzi do powstawania powodzi błyskawicznych. W ciągu 24 godzin na niektóre obszary kraju spadły setki litrów deszczu.



Obszarami najbardziej dotkniętymi ekstremalną pogodą są centralna Grecja, a także wyspy Eubea i Sporady. Na wyspie Skiatos i w mieście Wolos wstrzymano ruch drogowy.

Ekstremalne warunki pogodowe doprowadziły na ten moment do śmierci jednej osoby. W Agios Georgios - wsi położonej niedaleko Wolos - mężczyzna zginął przygnieciony przez zawalającą się ścianę. Ponadto na obrzeżach miasta powódź porwała samochód. Kierowca uznawany jest za zaginionego.

Ekstremalne warunki atmosferyczne

Premier Grecji Kiriakos Mitsotakis nazwał panujące w kraju warunki atmosferyczne "całkowicie ekstremalnymi". Zaapelował również do wszystkich obywateli, by stosowali się do poleceń władz.



Sztorm Daniel, jak nazwali zjawisko meteorolodzy, powoli przesuwa się z Grecji w kierunku południowo-zachodnim. Choć cyklon zbliża się do morza, zagrożenie powodziowe utrzyma się jeszcze przynajmniej przez dobę. W kilku prowincjach kraju, szczególnie na jego wschodnim wybrzeżu, wystosowano specjalne ostrzeżenia obowiązujące przez całą środę.

W najbliższym czasie, przy kontakcie z Morzem Śródziemnym, Daniel może zamienić się w tzw. cyklon niby-tropikalny, inaczej zwany Medikanem. Zjawisko to oglądane z góry kształtem przypomina huragan. Towarzyszą mu wichury i ulewne deszcze. W ubiegłym roku Grecję nawiedził Medikan Numa, doprowadzając do śmierci co najmniej 21 osób.

Kolejna katastrofa naturalna

Cyklon Daniel uderzył w Grecję, w momencie gdy kraj wciąż liczy straty wywołane przez setki płonących tygodniami pożarów, które dopiero co udało się ugasić.



Naukowcy ostrzegają, że częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych - takich jak powodzie czy pożary lasów - będzie jedynie rosnąć wraz z postępującą zmianą klimatu.

kjt/ Polsatnews.pl